Senatorul PSD care a spus că o mamă singură cu doi copii nu formează o familie revine cu explicații

Valer Daniel Breaz, senator PSD, a declarat miercuri că există mai multe definiţii are familiei, din punct de vedere sociologic, constituţional sau matematic, încercând să explice în acest fel afirmaţiile sale potrivit cărora familia cu o mamă şi doi copii "a fost o familie, dar s-a întâmplat ceva".

"Din punct de vedere constituţional avem o definiţie a familiei, din punct de vedere sociologic avem mai multe aspecte şi dacă detaliez, fiind matematician, avem si din punct de vedere matematic definirea familie", a declarat, miercuri, senatorul PSD Valer Daniel Breaz.

Explicaţiile vin după ce acelaşi parlametar a declarat marţi, la Realitatea Tv, întrebat fiind dacă o mamă singură cu doi copii reprezintă o familie, că: „Nu. A fost o familie, dar s-a întâmplat ceva şi nu mai este”.

O mamă cu doi copii din Bucureşti a acuzat, în urmă cu câteva zile, un cinematograf din Bucureşti că i-a refuzat un pachet „Family”, de intrare la film pentru ea şi cei doi minori, pe motiv că face parte dintr-o familie monoparentală.

„Am aflat astăzi, cu stupoare, că eu şi cei doi copii din dotare nu formăm o familie. Nu după standardele Hollywood Multiplex, cel puţin. (…). Am ales să mergem la Ready Player One, că şi aşa mă băteau cei mici la cap să îl vedem (…) Ajunsă la casă, am cerut un Pachet Family. Pentru cei care nu ştiu deja, Hollywood Multiplex are aceste două pachete dedicate familiilor cu unul sau doi copii. The catch is că trebuie să fie o mamă şi un tată ca să se poată beneficia de această ofertă. Şi să vedeţi motivul halucinant pentru care nicio alt fel de familie nu poate beneficia de oferta lor: <> Şi nici măcar nu glumesc. Acesta a fost argumentul…”, povesteşte Raluca Zdrobiş pe blogul ei. Conducerea cinematografului susţine că oferta nu defineşte conceptul de familie.