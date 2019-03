Un senator PSD îl atacă dur pe ministrul Transporturilor. Revolta pentru drumuri se întinde

Florin Carciumaru

Revolta pentru lipsa de autostrăzi și starea drumurilor din România se întinde chiar și în interiorul PSD.

Senatorul PSD Florin Cârciumaru, fost primar al orașului Târgu-Jiu, îi reproșează ministrului Răzvan Cuc faptul că proiectele de infrastructură din județul Gorj bat pasul pe loc.

Situaţii total neplăcute pentru şoferi se întâlnesc pe mai multe tronsoane de drumuri naţionale care traversează Gorjul, reclamă senatorul PSD într-o interpelare publică adresată ministrului Transporturilor.

"Deşi au fost alocate sume considerabile pentru implementarea unor proiecte de infrastructură destul de importante şi pentru Gorj, acestea bat pasul pe loc din motive mai mult sau mai puţin cunoscute sau plauzibile", spune Florin Cârciumaru.

Cât trebuie să mai aştepte conducătorii auto din Gorj şi celelalte judeţe pentru a putea circula în condiţii optime pe DN 66 Bumbeşti-Jiu- Petroşani? este întrebat ministrul Cuc.

Transalpina reprezintă cea mai frumoasă şosea din România, insistă senatorul PSD, "iar dacă nu veţi lua măsuri de întreţinere şi reparaţii încă de acum, drumul va ajunge impracticabil, ucigând interesul turistic ce s-a dezvoltat în ultimii ani".

Redăm mai jos interpelarea făcută de senatorul PSD Florin Cârciumaru

"Stimate domnule ministru Răzvan Cuc,



Infrastructura reprezintă unul dintre cele mai importante puncte în Programul naţional de guvernare PSD-ALDE, alături de Sănătate, Educaţie şi Justiţie. În ultimii ani, Guvernul PSD-ALDE a inclus în planul naţional de investiţii proiecte de infrastructură rutieră şi feroviară mai mult decât necesare ţării noastre, în vederea dezvoltării diverselor regiuni sau zone rămase mult în urmă din acest punct de vedere. România are nevoie stringentă de drumuri şi căi ferate modernizate pentru a se putea dezvolta, pentru a putea oferi un trai decent populaţiei. De aceste lucruri are nevoie şi judeţul Gorj, domnule ministru Răzvan Cuc. Deşi au fost alocate sume considerabile pentru implementarea unor proiecte de infrastructură destul de importante şi pentru Gorj, acestea bat pasul pe loc din motive mai mult sau mai puţin cunoscute sau plauzibile.



Astfel de situaţii total neplăcute pentru şoferi se întâlnesc pe mai multe tronsoane de drumuri naţionale care traversează Gorjul, traficul fiind îngreunat în anumite puncte.



Domnule ministru Răzvan Cuc, deşi lucrările de modernizare pe DN 66 Bumbeşti Jiu- Petroşani au fost finalizate, ce s-a întâmplat cu proiectul pentru realizarea parcării în zona Mănăstirii Lainici (Defileul Jiului)? Actuala parcare de la mănăstire pune în pericol desfăşurarea traficului în acea zonă, întrucât vizitatorii locaşului de cult (destul de numeroşi) traversează cu mare risc pentru a ajunge pe partea mănăstirii. Cât timp va mai dura până când Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere va finaliza procedura de licitaţie pentru parcare?



De asemenea, domnule ministru, vă întreb care sunt cauzele pentru care nu au continuat lucrările de reabilitare a podului peste râul Jiu din apropierea Mănăstirii Lainici?



Întârzierea începerii lucrărilor la acest pod afectează desfăşurarea traficului de mare tonaj pe acest sector de drum naţional. Din cauza restricţiilor de tonaj impuse, camioanele cu gabaritul mai mare de 30 de tone ocolesc Gorjul pentru a putea ajunge în judeţul Hunedoara.



Cât trebuie să mai aştepte conducătorii auto din Gorj şi celelalte judeţe pentru a putea circula în condiţii optime pe DN 66 Bumbeşti-Jiu- Petroşani?



Un alt drum naţional care traversează Gorjul, dar care aşteaptă de ani buni să fie modernizat este DN 67 D Târgu Jiu- Tismana- Baia de Aramă (Mehedinţi)-Băile Herculane (Caraş-Severin).



În ce stadiu se află proiectul de finanţare şi când preconizaţi că vor începe procedurile de organizare a licitaţiei? Consider, domnule ministru al Transporturilor, că ar trebui să trataţi acest proiect cu maxim interes întrucât modernizarea acestui drum naţional ar ajuta şi mai mult Gorjul să se dezvolte din punct de vedere turistic.



Un alt drum naţional cu probleme, care tranzitează Gorjul, este DN 67 B Scoarţa- Licurici- Târgu Logresti- Drăgăşani (Vâlcea)- Piteşti (Argeş), despre reabilitarea acestuia discutându-se de mai mult timp, însă execuţia nu a fost demarată nici până acum.



Vă rog să-mi răspundeţi, domnule ministru, dacă Ministerul Transporturilor, pe care îl conduceţi din nou, poate asigura finanţarea?



Când intenţionaţi să emiteţi ordinul de începere a lucrărilor, având în vedere că firmele de construcţii au fost deja desemnate? Ce dificultăţi întâmpinaţi în cât nu se demarează lucrările?



În această iarnă destul de grea, multe drumuri au fost afectate de intemperii, Drumul Naţional 67 C- Transalpina necesitând lucrări de întreţinere şi reabilitare. Fac referire în special la transonul Novaci-Rânca, partea carosabilă fiind foarte avariată în urma iernii (gropi, denivelări, alunecări de teren). Domnule ministru, cine trebuie să intervină de drept în acest sens?



În ce relaţii contractuale se află constructorul Romstrade cu administratorul drumului?



De ce nu poate interveni Secţia Drumuri Naţionale Târgu Jiu cu lucrări de reparaţii pe segmentul de drum care străbate staţiunea Rânca?



Transalpina reprezintă cea mai frumoasă şosea din România, iar dacă nu veţi lua măsuri de întreţinere şi reparaţii încă de acum, drumul va ajunge impracticabil, ucigând interesul turistic ce s-a dezvoltat în ultimii ani.



Înainte de a fi ales senator în Parlamentul României, în calitate de primar al municipiului Târgu Jiu, Gorj, am obţinut finanţare europeană pentru construirea unei noi centuri ocolitoare a reşedinţei de judeţ pentru fluidizarea traficului greu din oraş. Lungimea noii şosele este de 20 de kilometri. În proiect sunt cuprinse lucrări de amploare, precum poduri peste Jiu, peste Amaradia şi calea ferată, dar şi două pasaje supraterane ce vor trece peste Drumul Naţional 67. Centura va fi construită pe drumul Drumul Naţional 66 care traversează Târgu-Jiul de la Sud la Nord, precum şi pe Drumul Naţional secundar DN67 D, incident în Nord-Vest.



Din păcate, pe unele segmente din noua centură lucrările bat pasul pe loc din cauza exproprierilor, iar anumite obiective deja executate sunt în pericolul de a se degrada, neexistând continuitate. Această situaţie a fost transmisă şi fostului ministru al Transporturilor, Lucian Şova, însă la momentul respectiv, măsurile întreprinse de către acesta nu au deblocat lucrările de la Târgu Jiu.



Domnule ministru Răzvan Cuc, vă întreb când va fi posibilă reluarea lucrărilor pe tronsonul de EST, având în vedere că a fost organizată o nouă licitaţie pentru terasament?



Responsabilii cu acest proiect cunosc situaţia din teren?



Au făcut demersuri pe lângă Primăria Municipiului Târgu Jiu pentru eliberarea planurilor parcelare?



În final, domnule ministru Răzvan Cuc, vă întreb dacă există buget pentru construirea drumului expres Târgu Jiu- Craiova? Acest proiect a iscat numeroase controverse în rândul gorjenilor, subiectul fiind folosit cu caracter politic de către Opoziţie pentru manipularea cetăţenilor.



Într-un ulterior studiu de fezabilitate se analizează transformarea drumului naţional Târgu Jiu- Craiova într-unul expres sau construirea unei noi artere rutiere care să lege cele două oraşe din Oltenia?



Vă mulţumesc!

Solicit răspuns scris!

Senator PSD

Florin Cârciumaru"