Senator PSD, adus cu elicopterul SMURD în Capitală, pentru o durere de burtă. Reacția pesedistului

Senator PSD, adus cu elicopterul SMURD în Capitală, pentru o durere de burtă. Ce spune pesedistul / Foto: Arhivă

Senatorul PSD Virginel Iordache a ajuns la spital, acuzând o stare de rău. Medicii de la Spitalul Județean Suceava l-au asigurat pe senator ca nu este nimic grav, dar Virginel Iordache nu ar fi fost convins și a insistat să fie transferat la București cu elicopterul SMURD.

Obiectiv de Suceava susține că senatorul nu numai ca nu a avut încredere în diagnosticul medicilor de la Suceava, ci le-ar fi vorbit și urât.



Astfel, senatorul a ajuns de la secția de Boli Infecțioase a Spitalului Județean Suceava la Institutul "Matei Balș", din București, cu diagnosticul de enterovirus.







Ce spune senatorul ca s-a întâmplat? În urma apariției în presă a cazului, reprezentanții senatorului au transmis un drept la replică redacției ziare.com: "Senatorul Virginel Iordache a fost internat la Spitalul Sfantul Ioan cel Nou din Suceava in data de 14 mai 2019, unde a fost supus unor investigatii medicale. Ca urmare lipsei diagnosticului concludent si fiind suspectat de meningita bacteriana, cu o stare de sanatate vizibil alterata, in data de 16 mai 2019 medicii au hotarat transferul acestuia la Institutul National de Boli Infectioase Matei Bals din Bucuresti. Din fericire, in urma investigatiilor amanuntite a fost infirmata suspiciunea de infectie cu meningococ. Decizia transportarii de urgenta cu elicopterul a pacientului, data fiind starea degradata a sanatatii acestuia, a apartinut exclusiv medicilor spitalului Sfantul Ioan cel Nou din Suceava."