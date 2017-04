Semnele cancerului în zona capului și a gâtului. Nu le ignorați, supraviețuirea este sub 50%

Simptomele cancerului localizat in zona capului sau a gatului sunt relativ banale, motiv pentru care diagnosticul e pus de regula tarziu, iar asta reduce drastic sansele de vindecare. Daca la depistarea intr-un stadiu precoce cancerul are 90% sanse de vindecare, in cazul cancerului de cap sau gat ele sunt sub 50%! Iar medicii sustin ca tumorile din zona gatului castiga teren tot mai mult, notează BZI.ro.

Cele mai multe tumori se dezvolta in mucoasa bucala, in gat, laringe, corzi vocale sau la intrarea in esofag. Doar 10% ating narile, sinusurile sau glandele salivare. Tumorile tiroidei, ale creierului ori ale ochilor nu sunt incluse in aceasta categorie, fiind mai putin frecvente. Dintre cele enumerate mai sus, cancerele din zona gatului se situeaza la nivelul a circa 40%, de doua ori mai numeroase la barbati decat la femei.

Simptomele cancerului localizat in gat

Mergeti la medic daca persista mai mult de 3 saptamani unul dintre urmatoarele simptome:

- durere sau sensibilitate la nivelul limbii, o afta care intarzie sa se vindece, o afectiune de culoare rosie sau alba a mucoasei;

- dureri de gat;

- raguseala;

- durere sau jena in momentul inghitirii;

- umflaturi la nivelul gatului;

- nara infundata si/sau care sangereaza.

Se observa ca simptomele cancerului de cap si gat seamana mult cu infectiile bacteriene sau virale, de aici si atentia scazuta acordata.

Evolutia bolii depinde foarte mult de localizarea precisa a tumorii, iar unele simptome determina pacientul sa se prezinte mai repede la medic. De pilda, daca boala a atins laringele pe zona corzilor vocale, vibratiile acestora vor fi denaturate, aparand astfel o raguseala permanenta, de care suferindul va dori sa scape rapid.

Daca insa tumoarea e putin mai sus, pe asa-numitele „false corzi vocale", vocea nu va avea probleme, dar va aparea o usoara durere sau dificultate la deglutitie, simptome nu foarte suparatoare, astfel ca multi subiecti vor intarzia sa se prezinte la un consult. In toata aceasta perioada de non-adresabilitate, riscul de metastaze se dezvolta tot mai vertiginos, deoarece laringele reprezinta si zona unui important drenaj limfatic.

Factori de risc

Principalii factori de risc sunt fumatul si consumul de alcool (mai mult de doua unitati pe zi pentru femei si mai mult de trei unitati pentru barbati). Combinate, aceste deprinderi nefaste amplifica exponential riscul de cancer.

De pilda, un nefumator care bea saptamanal minimum 30 de unitati de alcool prezinta un risc de 6 ori mai mare de a avea un cancer de orofarinx (tumoare a gatului clar definita), iar la o persoana care bea, dar insumeaza, ca fumator, 40 de pachete-an (adica, numarul de pachete fumate pe zi inmultit cu numarul anilor de tabagism), riscul se multiplica de 7 ori. Mai rau decat atat, daca cele doua vicii sunt cumulate la aceeasi persoana, riscul e marit de 38 de ori, potrivit medicilor.

Un alt factor de risc redutabil, tot mai des adus in discutie este sexul oral. Studii recente in acest sens arata ca un astfel de raport cu o persoana contaminata cu HPV (papilomavirusul uman) determina transmiterea virusului pe mucoasa din interiorul gatului partenerului/partenerei. Din pacate, in ultima perioada s-a inregistrat o incidenta a tumorilor gatului din ce in ce mai mare la persoane mult sub 50 de ani care nu fumeaza si nu consuma alcool.