Semne clare care arată că ai probleme cu ficatul. Cum se transformă corpul tău

Functia pricipala a ficatului este de a metaboliza substantele din alimente, ajutand astfel foarte mult digestia. In cazul in care ai probleme cu ficatul, pe langa alte lucruri nocive, digestia iti va fi afectata si atunci intreg organismul va avea de suferit.

Insa corpul uman da semne clare atunci cand ficatul trebuie refacut. Asadar, iata care sunt aceste semne!



In primul rand, unul dintre cele mai clare semne ca ficatul are de suferit este modificarea culorii pielii. Astfel, in cazul in care pe piele apar pete galbene sau la baza unghiilor apar pete galbene, atunci ficatul nu mai elemina toxinele asa cum ar trebui si se acumuleaza bilirubina sub piele.



Durerile de abdomen sunt un alt semn al faptului ca ficatul ar putea fi afectat. In acest caz apar dureri in partea inferioara a abdomenului, in apropierea coastelor, scrie lyla.ro.