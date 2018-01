Semne că un cheag blochează circulaţia sângelui în diverse zone din corp. Mergi urgent la medic!

Semne că ai un cheag de sânge care a ajuns la inimă sau la creier. Mergi de urgență la medic!

Coagularea sangelui este un proces important declansat de organism, care previne sangerarea excesiva atunci cand vasele de sange sunt lezate. Exista si situatii in care sangele se coaguleaza in interiorul venelor sau al arterelor, formandu-se cheaguri (tromburi) care supun corpul unor pericole importante, cu potential letal.

Moleculele eliberate de placa arteriala produc o reactie exagerata a organismului, de aparare, concretizata prin formarea de cheaguri ce predispun la atac cardiac sau accident vascular cerebral.

Iata care sunt simptomele unor cheaguri de sange pe care sub nicio forma nu trebuie sa le ignorati:

Cheaguri de sange la inima.

Nu este o conditie medicala des intalnita, dar i se poate intampla oricui. Simptomele sunt urmatoarele:

Durere in piept

Senzatie de greutate in piept

Respiratie scurta,- Usoara ameteala

Cheaguri de sange la creier

Cheagurile de sange la nivelul creierului pot cauza probleme cu vederea. In plus, puteti experimenta dificultatea in vorbire si dureri de cap ingrozitoare.

Cheaguri de sange in abdomen

Daca aveti urmatoarele simptome, este foarte probabil sa aveti cheaguri de sange in abdomen:

Dureri abdominale ingrozitoare

Varsaturi

Diaree

Dupa cum puteti observa, simptomele de mai sus pot fi lejer confundate cu o intoxicatie alimentara sau un virus oarecare al stomacului. De aceea, pentru evitarea oricarei supozitii, este bine sa consultati un medic.

Cheaguri de sange in picior

Problema majora a cheagurilor de sange in picior este aceea ca de cele mai multe ori nu prezinta niciun simptom. Sau daca sunt anumite semne, tind sa fie ignorate. Totusi, pentru a vedea daca avem cheaguri de sange in picior, este bine sa ne uitam la partea inferioara a piciorului si sa incercam sa identificam urmatoarele simptome:

Umflatura

Senzatie de cald

Durere

Rana

Sensibilitate

Intinde-ti degetele de la picioare si daca simti durere, mai mult ca sigur ai un cheag de sange. Cheagurile de sange in picior pot deveni tromboze venoase profunde. Trombozele venoase pot aparea oriunde in corp. In general, cheagurile de sange apar persoanelor de peste 65 de ani, dar pot aparea la toate persoanele, mai ales la oamenii afectati de obezitate.