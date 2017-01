Semne că ești vizitat de îngerul tău păzitor

Ai avut vreodata senzatia ca esti vizitat de ingerul tau pazitor? Simti lucruri ciudate in jurul tau pe care nu ti le poti explica? Iata raspunsurile.

Ingerii sunt entitati spirituale, fiinte de lumina asa cum ii descrie Biblia, care ne protejeaza in fata raului. Ingerii apar in majoritatea culturilor si religiilor lumii si sunt impartiti in noua cete ingeresti, fiecare cu caracteristici bine definite.

Ingerii sunt trimisii lui Dumnezeu pe Pamant si pot avertiza asupra cataclismelor care vor avea loc. In plus, multi considera ca ingerii pot lua diferite forme prin care ne atentioneaza in legatura cu o intamplare negativa pe cale sa se intample. Ei se pot materializa in porumbei sau fluturi, aburi, fum sau raze inexplicabile de lumina pe timp noros.

Vezi continuarea pe TeoTrandafir.com