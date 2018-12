Semnal de alarmă, tot mai mulţi consumatori de droguri urcă la volan

Semnal de alarmă de la Poliție. Tot mai mulți consumatori de stupefiante ies pe șosele, la volan. Anul acesta, numărul dosarelor penale pentru conducere sub influența drogurilor s-a mărit de aproape patru ori. Și numărul celor care șofează băuți a crescut.

De la an la an, crește numărul șoferilor care se urcă la volan după ce au consumat alcool.

Comparând primele 9 luni din anul 2017 cu primele 9 luni din anul 2018, creşterea este de aproape 10 la suta la numarul de dosare penale pentru conducerea sub influenta alcoolului. O comparatie si mai ingrijoratoare este insa la consumul de stupefiante. De la 29 de dosare penale pt conducerea sub influenta drogurilor, in primele 9 luni din anul 2017, s-a ajuns la 104 astfel de dosare in primele 9 luni din 2018.



Și numărul dosarelor penale pentru circulație fără permis de conducere au crescut din 2016 până în prezent. De la 247 la 260.

Sursă video: Realitatea TV.