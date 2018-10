Cum a încercat Seismic Center să ne păcălească că a prezis cutremurul de azi noapte?

Seismic Center cutremur

Seismic Center a încercat să ne păcălească pe Facebook, spunând că a prezis cutremur de azi noapte încă din data de 15 august.

O postare pe Facebook a Seismic Center - Predicţie şi alertă cutremur s-a viralizat în ultimele ore. Este vorba de o postare din data de 15 august în care se spune că este posibil să se producă un cutremur în jurul datei de 27-28 octombrie 2019. Cu siguranţă, postarea este un FAKE NEWS. Iată de ce!

Redăm mai jos postarea pe Facebook a Seismic Center:



”Ca si opinie personala un cutremur cu magnitudinea peste 5.2 richter este posibil sa apara in jurul datei de 27-28 octombrie 2018, bineinteles mai este mult timp pana atunci si abia inaintea intervalului vom stii ce procentaj este, dar este bine ca lumea sa fie pregatita tot timpul inclusiv cei de la situatii de urgente in jurul datei de 28 octombrie si sa comunice cu institutiile de cercetare ale statului in caz ca apar semnale ca ar fi posibil acest lucru.

Publicat astazi, 15 august 2018”







Deşi multă luma a distribuit această postare ca şi cum Seismic Center ar fi prezis cutremurul de azi noapte, acest mesaj este un fake news.



Postarea Seismic Center are peste 7000 de distribuiri şi câteva mii de aprecieri şi comentarii.



Mai exact, Facebook deţine o opţiune de a schimba data sau de antedata o postare:



Dacă ești administrator sau editor, poți schimba data unei postări din Pagină la o dată anterioară. În plus, poți antedata o postare nouă astfel încât să apară în trecut în cronologia Paginii tale.

Schimbă data unei postări existente - mai multe detalii găsiţi AICI



Pentru a schimba data unei postări din Pagină:



Mergi la postarea din cronologia Paginii tale.

Apasă pe în partea din dreapta sus a postării.

Selectează Schimbă data.

Alege anul, luna, data și ora la care dorești să apară postarea în cronologia Paginii tale.

Apasă pe Salvează.



Deocamdată, cea mai veche dată a unei postări poate fi 1 ianuarie 1905, scrie realitatea.net.. Reține că nu poți schimba data unei postări promovate și că nu poți schimba data cu una anterioară.



Comentariile



Multe persoane spun că dacă a fost schimbată dată postări şi dacă mesajul a fost antedatat, cum este posibil să existe comentarii care să dateze din 15 august.



Ceea ce este însă ciudat este faptul că aceste mesaje la postare, dacă ele sunt ordonate cronologic, nu apar ca fiind primele scrise, ci sunt intercalate printre comentariile de azi noapte. Cel mai probabil, comentariile sunt postate după nişte conturi false.

Sursă de glume: Barcelona sau Real Madrid?



Dacă unele persoane au luat în serios mesajul postat de Seismic Center şi au postat comentarii spunând că au avut dreptate, au existat şi persoane care ştiu că un cutremur nu poate fi prezis şi au avut o reacţie haioasă, cerându-le celor de la Seismic Center un pronostic pentru meciul de astăzi dintre Barcelona şi Real Madrid.



”Barcelona sau Real Madrid? Vrea să forţez un pic...”, este unul dintre comentariile la postarea Seismic Center cu cutremurl de aseară.



”Când e următorul? Să-i spuneți și lui Arafat!”, spune o altă persoană.





„Japonia...ia si noteaza”, se arată într-un alt comentariu.



”Daca postarea e antedatata atunci asta se cheama escrocherie!!!”, precizează o altă persoană, într-un comentariu.

Cutremurele nu pot fi prezise

Conform USGS - United States Geological Survey (agenţie guvernamentală americană), cutremurele NU pot fi prezise, conform realitatea.net. Mai multe informaţii despre ce zice agenţia americană găsiţi AICI

Reacţia lui Arafat: Dacă au descoperit o metodă prin care să anticipeze cutremurele cu luni înainte... înseamnă că îi aștaptă Premiul Nobel



Nu știam că va fi cutremur, iar chestiei ăsteia de pe Facebook nu pot să îi dau crezare. Cineva poate că a nimerit ceva. Dacă au avut un mod de a anticipa științific, trebuie să vină și să prezinte. Faptul că s-au aruncat niște date pe Facebook... asta poate să fie la nimereală. Noi avem nevoie de dovezi științifice pentru a vedea dacă a fost un lucru real, cineva trebui să-și asume, să vadă și oamenii de știință. Dacă au descoperit o metodă prin care să anticipeze cutremurele cu luni înainte... înseamnă că îi aștaptă Premiul Nobel și că problema este rezolvată”, a zis Raed Arafat, la un post de televiziune.



”De regulă, când ești cu studii și sisteme, nu faci anunțuri public despre ele. Încă o dată spun: e foarte bine că au nimerit și lumea i-a felicitat, dar trebuie să vedem dacă este un sistem pe care ne putem baza. Dacă ne spune că peste trei luni va fi cutremur, atunci așa să fie. În caz contrar, vine cineva și ne aruncă faptul că peste trei luni va fi seism. Apoi vine și altcineva și ne spune că peste o oră va fi cutremur și tot așa. Nu sunt împotriva metodelor care pot depista din timp că va avea loc un cutremur, dar acest lucru trebuie tratat cu foarte multă responsabilitate. Trebuie ca oamenii de știință să se uite la această metodologie și să o valideze. Noi nu am avut informații că urmează un cutremur. Faptul că facem exerciții și ne pregătim este foarte bine, dar cutremurele nu pot fi prezise nicăieri în lume”, a mai zis Raed Arafat.

Un cutremur puternic, de 5,8 grade, s-a înregistrat în România, azi-noapte, la ora 3:38.