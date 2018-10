SEISM 2018. Câţi oameni ar muri în Capitală, în urma unui cutremur mare. Concluziile lui Arafat / Foto: Inquam Photos / George Calin

Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU), Raed Arafat, a anuntat, sambata, ca in cadrul exercitiului Seism 2018 sunt estimate peste o mie de victime, intre care patru sute de morti, in urma cutremurului de 7,5 grade Celsius produs in Vrancea.

De asemenea, in cadrul simularii, Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a transmis presedintelui Klaus Iohannis o solicitare pentru decretarea starii de urgenta, asteptandu-se raspunsul de la Cotroceni.



Intr-o conferinta de presa, Arafat a prezentat ultimele date estimate de catre organizatorii exercitiului Seism 2018. Toate autoritatile sunt alertate.



"In urma cutremurului produs in aceasta dimineata, se preconizeaza peste o mie de victime, dintre care peste 400 de persoane decedate. S-au inregistrat peste 200 de cladiri prabusite, 800 afectate grav, peste 1.400 afectate mediu, fiind necesasa efectuarea de expertize. Cladirile afectate apartin institutiilor publice de la nivelul municipiului Bucuresti, dar si imobile de locuit, printre care si cladiri cu grad de ocupabilitate mare, astfel incat se prognozeaza un numar mare de victime", a declarat Raed Arafat.



Potrivit acestuia, s-a cerut instituirea starii de urgenta.