Șeful Poliției Române, despre fetița de 11 ani ucisă: "Ancheta continuă"

Șeful Poliției Române, Liviu Vasilescu, a făcut la Realitatea TV noi declarații legate de cazul Adrianei Fieraru, fetița de 11 ani răpită și ucisă.

"In urma cu cateva minute am fost informat de acest accident si nu am amanunte sau alte precizari, cand o sa am aceste amanunte de la colegii mei si de la colegii olandezi, revin cu precizari.

Nu am absolut nicio data referitor la un bilet de audio, am avut aceste date pe care am iesit sa le comunic.

In momentul de fata, ancheta continua, este o ancheta in curs de desfasurare si nu pot furniza alte date, pentru ca este un dosar penal. Acest lucru il face procurorul, el este coordonatorul dosarului.

De azi, dosarul este la Parchetul General, sub coordonarea unui procuror.

Nu stiam acest lucru, ca (n.r. olandezul) este suspect de pedofilie sau ca este in cazier cu agresiuni sexuale", a explicat Liviu Vasilescu, la Realitatea TV.

Olandezul bănuit de uciderea fetiței de 11 ani din Dâmbovița s-a sinucis astăzi, au anunțat surse citate de Realitatea TV.

Bărbatul s-ar fi sinucis în Olanda, aruncându-se în fața unui camion, mai afirmă sursele Realitatea TV.

CLICK AICI PENTRU DETALII!