Şeful Poliţiei dă vina pe şefii IPJ Timiş în cazul poliţistului împuşcat morta şi a ordonat anchetă

Şeful Poliţiei Române, chestorul Ioan Buda, a declarat că acţiunea de prindere a urmăritului general Marcel Lepa, acţiune în timpul căreia un poliţist a fost împuşcat mortsl, a fost organizată deficitar de şefii IPJ Timiş.

"Dacă (...) am spus că acţiunea poliţiştilor de la IPJ Timiş a fost deficitară şi defectuoasă, atunci ştiu de ce am spus asta. Am dispus o anchetă acolo, ancheta e în curs. Vă voi da toate detaliile la finalizarea anchetei", a precizat Buda.

"Pentru prima parte avem o anchetă desfăşurată la IPJ Timiş. (...) De la începutul anului până în prezent au fost reţinuţi 3.800 de urmăriţi general. Pentru fiecare acţiune şi pentru fiecare urmărit general noi pregătim acţiunile într-un anumit fel. Pregătirea constă în profilul acelui căutat şi modul său de acţiune. Tocmai la acest lucru trebuiau să se gândească colegii mei. Să studieze profilul urmăritului general şi, în funcţie de aceasta, să intervină conform procedurilor", a mai explicat şeful Poliţiei Române.

Cristian Amariei, poliţistul împuşcat mortal în timupl unei acţiuni de prindere a unui urmărit general, va fi înmormântat joi.

Omul legii şi-a pierdut viaţa duminica trecută, în zona localităţii timişene Izvin. Marcel Lepa, agresorul care l-a împuşcat mortal, a fost şi el rănit în schimbul de focuri, dar a fost prins abia după două zile.