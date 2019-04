Şeful Poliţiei Bacău: "Femeile lovite de soţi SĂ NU SUNE la 112 noaptea". UPDATE Avem prima reacție

UPDATE | Ora 14:20 | Şeful Poliţiei Bacău, Vasile Oprişan, a remis următorul comunicat, la solicitarea realitatea.net

În răspunsul primit de realitatea.net, Vasile Oprișan își cere scuze public pentru modul de exprimare și asigură "că intenția mea era cu totul alta".

Am dorit sa subliniez ca sunt situatii cand unele persoane suna abuziv la 112 si, din acest motiv, viata oamenilor care au intr-adevar nevoie de ajutor poate fi pusa in pericol", mai arată Vasile Oprișan.

"Am considerat si consider in continuare ca violenta domestica poate genera situatii grave", a mai spus Vasile Oprișan în comunicatul remis site-ului realitatea.net.

Corpul de control din IGPR a demarat o anchetă după ce în spațiul public a apărut o declarație controversată a șefului IPJ Bacău.

Invitat la o emisiune la un post local de radio, chestorul Vasile Oprişan a spus, în contextul a ce este sau nu urgent atunci când cineva sună la 112, că femeile lovite de soţi ar putea să aştepte până dimineaţă pentru a face reclamație, nu să sune noaptea la 112.

Sursa: realitateadebacau.net