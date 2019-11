Şeful MAI: Afirmaţia Vioricăi Dăncilă că raportul "10 august" era desecretizat 90% e un fake news

Marcel Vela - ministru de Interne

Ministrul de Interne, Marcel Vela, a declarat joi, că afirmaţiile social-democraţilor potrivit cărora raportul ar fi fost desecretizat în procent de 90% drept un fake news.

„Toate instituţiile au fost operative, deschise şi au fost de acord, trimiţând avizele necesare. Luni am promis că voi desecretiza dosarul săptămâna aceasta [...] şi a fost desecretizat raportul”, a declarat Marcel Vela.

Întrebat despre declaraţiile predecesorilor săi din PSD, care au spus că nu au putut desecretiza raportul pentru că s-au opus mai multe instituţii, Vela a răspuns: „Fiecare cu abilităţile manageriale, cu stilul, cu abordările noastre. Nu vreau să vorbesc de ce putea sau nu să facă domnul Fifor, eu ştiu că am putut”.

„Eu dacă eram în locul domnului Fifor atunci şi voiam să desecretizez, aveam voinţa politică şi managerială, ieşeam şi spuneam public: ‘instituţia X, Y, Z nu vrea să îmi dea, dragi români, şi din acest motiv, noi, PSD-ul [...], deşi dorim să aflăm adevărul, deşi dorim să vă prezentăm situaţia din 10 august, se opun nişte instituţii‘. Acum, după ce eu îl desecretizez domnul Fifor face pe... cum să zic eu, că nu vreau să-l jignesc... face asemenea afirmaţii, mi se par tardive şi puţin electorale”, a declarat Marcel Vela.

Totodată, şeful Ministerului de Interne a dorit să explice cum ar fi decurs lucrurile dacă dosarul ar fi rămas secret şi de ce afirmaţia Vioricăi Dăncilă şi a lui Mihai Fifor cum că ar fi fost desecretizat parţial este una falsă.

„Raportul a fost trimis la DIICOT dar cu clarificarea şi clasificarea de 'SECRET'. În acest context DIICOT poate lua ce este în dosar şi eu ca senator am citit acest raport dar nu poate fi folosit public. Nu pot să spun ce am citit, pentru că este sub protecţia legii. Parlamentarii au putut să îl citească, procurorii pot afla date din el, este la dispoziţia lor, dar există o problemă pe care domnul Fifor nu o explică.

Sau doamna Dăncilă, am înţeles că a spus astă-seară că 90% au desecretizat ei raportul, ceea ce e un fake news, adică nu au desecretizat nimic. Eu am numit comisia prin ordinul ministrului care a desecretizat tot raportul, nu e o comisie formată care are o decizie de a secretiza 85% sau 90% din raport şi 10% ar fi rămas secretizat pentru că nu ştiu ce instituţii nu ar fi răspuns domnului Fifor, doamnei Carmen Dan sau doamnei Dăncilă.

În această situaţie dosarul există la dispoziţia DIICOT poate fi folosit ca şi 'secretizat' în rechizitoriu şi în urmărirea penală, dar cei acuzaţi, poate unii nu au certificat ORNIS, nu pot să îl citească şi să-şi constituie apărarea. Şi în această situaţie ancheta penală nu are niciun efect. Să presupunem că toţi cei acuzaţi au certificat ORNIS, să presupunem că toţi avocaţii au certificat ORNIS şi judecătorii judecă acest caz fără public”.

Marcel Vela a adăugat că „pe noi ca români ne interesează să aflăm şi noi adevărul şi şedinţa să fie publică, pentru că ceea ce s-a întâmplat în 10 august să nu se mai întâmple niciodată în istoria României”.

„Dincolo de violenţe, dincolo de abordarea instituţiilor statului faţă de cetăţeni, de pata aruncată de Jandarmerie, există o dorinţă şi în Ministerul de Interne, şi în opinia publică şi la jurnalişti să clarificăm toate aspectele legate de 10 august. Eu n-am făcut decât un umil gest de a pune umărul la această dorinţă a opiniei publice”, a spus ministrul de Interne.