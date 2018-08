Şeful Jandarmeriei nu demisionează: Colegii mei şi-au făcut datoria. Sunt mândru de camarazii mei

Inquam Photos / Octav Ganea

Sebastian Cucoş, şeful Jandarmeriei, a vorbit pentru prima dată de protestele violente din 10 august. Acesta a spus că jandarmii şi-au făcut datoria şi a menţionat că este mândru de camarazii săi. Totodată, acesta a îndemnat populaţia la calm şi vorbit despre anul Centenar: "Suntem în anul Centenarului, prea ne-am învrăjbit, prea ne urâm". Mai mult, a îndemnat populaţia la calm.

Sebastian Cucoş a rostit declaraţia de presă având în spate o icoană mare, iar în dreapta sa, cruci şi medalii. Nu a spus nimic despre demisie, şi practic, a îndemnat manifestanţii bătuţi la calm. Iată declaraţia:

"Ma bucur ca ati venit in număr mare, am 23 de ani de carieră militara intr-o institituţie în care am evoluat. Nu am făcut decât să îmi iubesc țara, să cred în Dumnezeu, în jurământ și în oamenii mei. Am văzut polarizări diferite în spectrul media şi nu doar vizavi de ultimele evenimente. Prea ne-am învrăjbit români contra români, prea ne urâm unii pe alţii. Haideţi să ne aşezăm un pic. Cei care au greşit vor plăti, indiferent de unde sunt. Sunt instituţii care trebuie să facă lucrul acesta, să le lăsăm să îşi facă treaba şi noi să ne facem treaba. Jandarmii ăştia care au umplut tot netul acum sunt aceiaşi pe care i-aţi văzut la inundaţii, care i-au scos pe oameni din zăpadă şi care ani la rândul nu şi-au dorit decât să avem un cadru normal de desfăşurare a activităţilor, nimic mai mult", a declarat inspectorul general al Jandarmeriei Române.

Totodată, acesta a mai menţionat că în acest moment aşteaptă încheierea parcursului procedural privind numirea sa în funcţia de comandant al Jandarmeriei Române.

"Mă aflu în următoarea situaţie - am absolvit un examen legal. După absolvirea acestui examen pentru poziţia de comandant al Jandarmeriei Române, e necesar avizul CSAT. E o procedură. Sunt mulţi actori care trebuie să îşi dea avizul pe un asemenea act. Durează. Nu fac decât să aştept ca acest parcurs procedural să se încheie. Dragi români, suntem în anul Centenar, suntem în anul Unirii. Haideţi să ne aşezăm la calm, la moderaţie, la înţelegere", a spus Sebastian Cucoş.

În final, Cucoş a spus că jandarmii, colegii săi, şi-au făcut datoria şi merită respect:

"În ceea ce îi priveşte pe colegii mei, vă asigur că şi-au făcut datoria, vă asigur că oamenii în uniformă îşi merită respectul nostru şi al dumneavoastră. Dacă există cineva care se face vinovat de ceva, indiferent dacă e un om în uniformă sau e civil, va fi investigat, avem instituţii, avem o Justiţie care îşi face treaba şi sper să şi-o facă cu prisosinţă", a susţinut Cucoş, în cadrul unei declaraţii de presă, la sediul Inspectoratului General al Jandarmeriei Române". Apoi, Cucoş a plecat fără să răspundă întrebărilor.

Iată şi imaginile video: