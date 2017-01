Şeful Concurenţei: 119 companii au fost amendate, suma totală e de 15 milioane euro

Şeful Consiliului Concurenţei, Bogdan Chiriţoiu, spune că 2016 a fost un an cu activitate intensă, în care foarte multe companii au preferat să-şi recunoască faptele, pentru a reduce valoarea amenzii, dar şi cu multe concentrări economice, care arată intensificarea activităţii economice.

Într-un interviu acordat agenţei Mediafax, Bogdan Chiriţoiu, preşedintele Consiliului Concurenţei (CC), a spus că în 2017 instituţia va termina investigaţii pe zone foarte importante: piaţa asigurărilor, piaţa lemnului, pe zona, licitaţiilor publice, a agenţiilor de turism.

În cursul anului trecut, au fost terminate 25 de investigaţii şi 119 companii au fost sancţionate. În total, amenzile aplicate s-au ridicat la circa 15 milioane de euro.

"S-au terminat foarte multe investigaţii. Un an cu un număr mai mare de investigaţii finalizate decât 2015. În ultimii trei ani, în fiecare an depăşim recordul. În 2016 am terminat 25 de investigaţii ceea ce este un efort, în sine, mare. Iar, îmbucurător pentru noi este că sunt multe cazuri de recunoaştere. Au fost 119 companii sancţionate, fiindcă din cele 25 investigaţii unele au fost fără sancţiuni.. Din cele 119 companii, 93 au recunoscut. Ori asta este un lucru bun pentru noi fiindcă ne scapă de emoţii în instanţă, ne reduce eforturile", a declarat Chiriţoiu.