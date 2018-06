Şefa ICCJ, avertisment de ultima oră. Va sesiza CSAT şi Inspecţia Judiciară

Preşedintele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie (ÎCCJ), Cristina Tarcea, a anunţat joi, în plenul Consiliului Superior al Magistraturii, că va sesiza Consiliul Suprem de Apărare a Ţării şi Inspecţia Judiciară, în urma afirmaţiilor apărute în spaţiul public cu privire la vizitele pe care le-ar fi făcut la vile aparţinând Serviciului Român de Informaţii.

"Am intrat şi eu în posesia unei sesizări prin care dumneavoastră sunteţi invitaţi să mă întrebaţi dacă am încălcat sau nu dispoziţiile articolului 5 şi articolului 7 din Legea 303/2004 şi sunteţi sesizaţi de faptul că este de notorietate în lumea magistraţilor că sunt o frecventă vizitatoare a caselor de protocol. Nu ştiu ce veţi face, dacă o veţi pune pe ordinea de zi, nu ştiu dacă veţi da curs acestei cereri, care în condiţii normale ar trebui ignorată (...). Dar tocmai pentru că nu trăim într-o societate normală, tocmai pentru că asistăm la o manipulare îngrozitoare, generală, care nu are drept scop decât periclitarea, în cele din urmă, a actului de justiţie, vreau să vă informez cu privire la faptul că voi sesiza personal, în cursul zilei de astăzi, Consiliul Superior de Apărare a Ţării (...) şi, de asemenea, voi sesiza Inspecţia Judiciară. Cred că este momentul să terminăm cu aceste afirmaţii defăimătoare, lipsite de orice suport legal, iar cei care le fac să suporte consecinţele", a spus Cristina Tarcea.