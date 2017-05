"Şefa AEP, Ana Maria Pătru, avea un portret al lui Băsescu, în birou". Cine a făcut dezăluirea

Ana Maria Pătru, fost vicepreședinte al Autorității Electorale Permanente în 2009, avea în biroul său un portret cu Traian Băsescu, a susținut marți Octavian Opriș, fost președinte al autorității în acel an, în cadrul comisiei parlamentare de anchetă pentru alegerile din 2009, anunţă Agerpres.

În cadrul audierilor, Opriș a fost întrebat de deputatul PSD Liviu Pleșoianu cum comentează faptul că Ana Maria Pătru a fost văzută la o petrecere alături de Traian Băsescu și fiica sa, Elena, după care s-a implicat în gestionarea alegerilor prezidențiale din 2009.

"Cum am putea noi să credem în echidistanța și corectitudinea doamnei Ana Maria Pătru și în corectitudinea AEP, când respectiva persoană a rămas in funcție și nu a fost nici măcar mustrată? După care au urmat alegerile prezidențiale?", a spus Pleșoianu.

'Situația asta a fost foarte larg difuzată pentru că un membru, vicepreședinte al AEP, a fost surprins de către oameni din presă la o chermeză, la o întrunire cu cei din zona unui partid politic, respectiv a PDL-ului, cu Traian Băsescu, parcă era și fiica sa, era o aniversare. Asta este conduita pe care a avut-o Ana Maria Pătru, ea nu se sfia niciodată să arate afinitățile pe care le are cu zona PDL-ului și cu Traian Băsescu. Chiar în biroul ei avea și un portret cu Traian Băsescu. Sigur că era recunoscătoare fiindcă el a numit-o. Din partea Președinției era un vicepreședinte, din partea primului ministru era un vicepreședinte și președintele era numit de Parlament în ambele Camere. Fără îndoială că i-am atras atenția, dar era tardiv, spunându-i despre calitatea pe care o are, dacă conștientizează că aceasta calitate impune anumite restricții în ceea ce privește relațiile personale, sociale, etc. Nu mai spun relațiile politice care au o conotație cu totul aparte. În ce privește actele de gestionare a mecanismului electoral, acolo ca să te bagi trebuie să și știi", a afirmat Octavian Opriș.