Sediul unei primării din România, scos la licitaţie în urma unui proces de divorţ

Clădirea unde îşi desfăşoară activitatea Primăria comunei Manoleasa, din judeţul Botoşani, este scoasă la licitaţie în urma unui proces de divorţ, deşi administraţia locală a plătit toţi banii către familia de la care a cumpărat în 2008 imobilul pentru noul sediu al instituţiei.

Sediul de 600 de metri pătraţi al Primăriei Manoleasa din Botoşani este scos la licitaţie de un executor judecătoresc, în contul unei datorii care a rezultat dintr-un proces de divorţ, deşi autorităţile locale au plătit toţi banii familiei de la care a cumpărat imobilul în 2008. Atunci, Consiliul Local al comunei Manoleasa a stabilit să cumpere de la o familie din localitate o casă, cu patru nivele, preţul stabilit fiind de 1,2 milioane de lei.

Conform legii, banii s-au virat într-un cont aparţinând celor doi soţi, deschis la Trezorerie. Din suma pe care autorităţile locale din Manoleasa au virat-o în contul de la Trezorerie, Finanţele au oprit 140.000 de lei, întrucât bărbatul avea o datorie la stat.

Între timp, cei doi soţi au divorţat, iar în urma partajului instanţa a stabilit că soţiei îi revenea o sumă de bani în care era inclusă şi datoria achitată către Fisc.

Femeia a acţionat în judecată Primăria şi a reuşit să câştige, instanţa stabilind că aceasta trebuie să primească de la Primăria Manoleasa suma de 140.000 de lei pe care au oprit-o reprezentanţii Fiscului.

Primăria Manoleasa nu are bani pentru a plăti această datorie şi se apără spunând că au plătit preţul stabilit în 2008.

“Nu avem bani pentru a face această plată! În 2008 noi am plătit toată suma stabilită – 1,2 milioane de lei. Nu este vina noastră că cei doi soţi să au divorţat şi că au avut datorii. Noi am dat toţi banii! Banii au fost virat în contul celor doi soţi, mai departe cei de la ANAF au luat o sumă de 140.000 de lei. Nu e vina noastră! Am contestat în instanţă şi am pierdut. Acum ar trebui să plătim către femeie 140.000 de lei, bani pe care nu-i avem”, a declarat, pentru Mediafax primarul comunei Manoleasa, Cristinel Aroşculesei.

Clădirea a fost deja scoasă la licitaţie de un executor judecătoresc din Botoşani pentru data de 29 noiembrie. Suma stabilită de un evaluator autorizat de la care ar urma să pornească licitaţia este de 148.000 de euro, însă autorităţile locale sunt decise să continue cu acţiunile în instanţă.

“Acuma sunt în drum spre Consiliul Judeţean şi spre Prefectura Botoşani să discutăm să vedem cum putem găsi o soluţie. Nu accept aşa ceva. Nu o să rămânem fără sediu, o să mă zbat până în ultima clipă. Dacă nu reuşim să găsim soluţii la nivel de Botoşani, sunt hotărât să plec la Guvern, la Bucureşti”, a mai declarat primarul.