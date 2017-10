Sediu de primărie, scos la licitație. Cu ce sumă poate fi cumpărat

Sediul Primăriei comunei Manoleasa din județul Botoșani a fost scos la vânzare, prin licitație publică, din cauza unor datorii pe care administrația locală le are față de fostul proprietar al clădirii.

Potrivit Agerpres, licitația va fi pe 29 noiembrie și cel care oferă cei mai mulți bani poate obține clădirea și terenul care se află în proprietatea Consiliului Local al comunei Manoleasa.



Potrivit anunţului de licitaţie, fostul proprietar al imobilului, Mihaela Pînzariu, are de încasat de la Primăria Manoleasa, în baza unor hotărâri judecătoreşti, "suma de 174.845 lei reprezentând debit principal restant calculat la zi în funcţie de rata inflaţiei, la care se adaugă suma de 8.714 lei cu titlu de onorariu executor judecătoresc, cheltuieli de procedură şi TVA".



"Este o datorie a administraţiei locale către o persoană fizică. Primăria nu a prevăzut bani în buget care să acopere plata acestei datorii, iar creditorul ne-a cerut să ne ne îndreptăm asupra debitorului. Am deschis procedura mai demult, însă Primăria a făcut contestaţie la executare, dar a pierdut în instanţă'', a declarat executorul judecătoresc Sînziana Secrieru, potrivit sursei citate.



Sediul Primăriei Manoleasa, care are o suprafaţă construită de peste 600 de metri pătraţi, dar şi un teren aferent de 3.975 metri pătraţi, este scos la vânzare pentru suma de 148.000 de euro.