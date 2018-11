Prima ședință de guvern după raportul MCV. Ce mesaj transmite Dăncilă din fotoliul de premier

Demisii în lanț din Guvernul Dancila

Joi, începând de la ora 11.00, Viorica Dăncilă conduce prima ședință de guvern după raportul devastator al MCV despre starea justiției din România. Înainte de ședința Executivului, Dăncilă se vede cu...arabii, deși președintele Iohannis a ironizat-o pe Dăncilă pentru preferințele orientale.

Pe ordinea de zi a ședinței de Guvern de joi, este probabil să intre OUG-ul amânat despre fondul suveran de investiții, proiectul de suflet al cuplului Dragnea-Vâlcov, menit să absoarbă resursele celor mai profitabile companii de stat.

Guvernul Dragnea 3 se află în pragul unei remanieri anunțate și reanunțate, cu un nou ministru la Afacerile Europene și la mâna lui Iohannis pentru portofoliul de la Educație.

Executivul de la București se află sub spectrul pericolului de a nu fi pregătit pentru preluarea președinției rotative la UE.

Premierul Dăncilă ar putea transmite joi un mesaj oficial pentru UE de pe scaunul de premier, după ce a dovedit cu o zi înainte că și-a însușit "punctajul" intern al PSD pe tematica MCV.

Viorica Dăncilă a declarat că este dezamăgită şi revoltată de raportul MCV, întrebându-se care e rostul celor 18 întrebări pe care i le-a pus Frans Timmermans. Premierul spune că e inadmisibilă recomandare CE de a suspenda procedurile în numirea şi revocarea procurorilor de rang înalt.

"Trebuie să spun că sunt dezamăgită şi revoltată. Dezamăgită pentru că nu e corect atâta timp cât argumentele României nu sunt luate în considerare. Am mers în PE, am vorbit cu dl Timmermas şi am spus lucruri pe care nu poate spune că nu le ştie, şi mă refer la protocoale. Eu nu pot accept sub nicio formă acea recomandare în care CE impune să suspendăm procedura de numire. O astfel de solicitare ar fi o încălcare a tratatului european. E inadmisbil ca procedurile de revocare sau numire să fie (...) e o intervenţie brutală în chestiunile care ţin exclusiv de România. De asemenea, nu e corect să ni se spună să reluăm proceduri de revocare, când procurorul din Germania a fost demis într-o singură zi. Ne întrebăm de ce asemenea interferenţă?", a afirmat Viorica Dăncilă, marţi seară, într-o intervenţie telefonică la un post TV.