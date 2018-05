Secureanu, trădat. Iubita sa "Vrăbi"s-a îndrăgostit de un aghiotant al lui Borcea. E şi însărcinată

Tolo.ro scrie că iubita lui Florin Secureanu, Vrăbi, a ajuns să se îndrăgostească de un aghiotant al lui Cristian Borcea, după ce chiar Secureanu a trimis-o să ia nişte bani cu împrumut. Doar că între cei doi s-a înfiripat şi o idilă, iar Vrăbi a rămas şi însărcinată. Iar Secureanu, dezorientat, care nu ştie al cui este copilul, a amânat să o mai trimitp pe Vrăbi în Costa Roca.

”Du-te să iei niște bani cu împrumut de la Borcea!”, i-a spus Secureanu iubitei lui, Eugenia Chiriac. Fostul manager de la Spitalul „Malaxa” era în arest, în primăvara lui 2017. Vorbește la telefon cu Cristi Borcea, și el aflat în închisoare. 54 de ani are Florin Secureanu, trimis în judecată de DNA pentru delapidare și luare de mită Borcea dă dispoziții, prin intermediari, ca împrumutul să ajungă la Vrăbi.

Dar, în întâlnirea care are loc chiar în locuința dinamovistului, între Vrăbi și unul dintre oamenii de încredere ai lui Borcea se țese rapid o poveste pasională.

Tipul este de vârsta ei. Arată bine, ca un rezident în sala de forță, și, nu în ultimul rând, e solvabil, căci are câteva apartamente de închiriat. În casa lui Borcea, Vrăbi ia banii și își lasă loialitatea. Nu doar pe cea romantică.

S-A PRINS CÂND A SCOTOCIT ÎN TELEFOANELE LUI „VRĂBI”!

Vrăbi știe multe despre banii negri ai lui Secureanu. ”Cei doi se plac mult. Aventura continuă și acum, mult după ce Secureanu a ieșit”, povestește unul dintre prietenii tânărului care i-a sucit capul lui Vrăbi.

Când directorul de la „Malaxa” se întoarce acasă, la jumătatea anului 2017, pentru a fi judecat în stare de libertate, el simte că ceva nu e în regulă. Iar obiceiul conspirativ de a vorbi de pe telefoanele Eugeniei, iubita cu 28 ani mai tânără ca el, îi provoacă bărbatului matur un șoc. Scormonitor și gelos, Secureanu se prinde în toamnă că „Vrăbi” are pe cineva. 26 de ani are Eugenia Chiriac, iubita căreia Secureanu îi lua până și bijuteriile din banii spitalului Plus că, exact în această perioadă, ea rămâne însărcinată!

CUM A AJUNS BORCEA SĂ FIE SUSPECTAT PE NEDREPT

Iritat, Secureanu începe să dea telefoane apropiaților lui Borcea, ca să descopere cine e tipul după care Vrăbi e căzută în cap. Băieții și fetele care orbitează în jurul lui Borcea nu sunt duși la biserică așa că îl înregistrează. Într-una dintre convorbiri, Secureanu se aude cum strigă: ”Am trimis-o la Borcea ca să-i dea bani, nu ca s-o f… O să vadă Borcea!”.

Între timp, medicul se lămurește că Vrăbi trăiește o idilă toridă nu cu Borcea, care e și el bănuit pe nedrept, o dată, într-o chestie sentimentală, ci cu unul dintre băieții de casă ai dinamovistului. Secureanu are mai multe motive să fie furios. Secretele sale nu mai sunt în siguranță.

