Secția de vot din Marsilia, evacuată cu mascații. HAOS și la Londra, Atena și în alte orașe

Mascatii la sectia de vot din Marsilia

Alegeri europarlamentare 2019. Românii din diaspora care au vrut să își exprime dreptul de vot au trecut prin situații dramatice. La consulatul din Marsilia, au intervenit mascații francezi ca să-i trimită acasă după ce au stat 7-9 ore degeaba la coadă. La Atena, au fost incidente cu poliția greacă. Peste tot în țările europene, românii au fost umiliți de incompetența și rea-voința PSD-ALDE.

Alegeri europarlamentare 2019. Sectia de vot din Marsilia a fost evacuată cu mascații, după închiderea oficială de la ora 21.00, ne informează un telespectator Realitatea, Alexa C.

Alegeri europarlamentare 2019. "Buna searaLa Marsilia, dupa ce pe tot timpul zilei s-a facut tot posibilul sa se intarzie procesul,la ora 21, doamna consul general Iulia Buje a chemat mascatii francezi care au evacuat atat curtea consulatului, cat si camera de vot, spunand ca nu am fost cuminti. Am votat dupa 9 ore. Un simplu votant", ne-a scris cititorul nostru.

Imaginile sunt elocvente:

Haos și la Atena. Zeci de români au forțat duminică seară intrarea în clădirea Ambasadei României din Capitala Greciei cerând imperativ să fie lăsați să voteze. Potrivit unor martori oculari, ar fi avut loc inclusiv îmbrânceli cu poliția greacă.

La Londra, sute de oameni au fost umiliți: după ce li s-au strâns cărțile de identitate, la ora 21.00 acestea le-au fost pur și simplu aruncate înapoi pe motiv că sistemul informatic nu mai permite votul:

"Va rog mult incercati sa aflati ce se intampla la Ambasada noastra din Londra.... fiul meu este student acolo si astazi a stat la rand din jurul pranzului. Inca este in fata ambasadei dar nu pot lua legatura cu el pentru ca i s-a descarcat telefonul. Acum m-a anuntat prietena lui, plangand in hohote, ca tocmai i-au scos afara din Ambasada aruncandu-le cartile de identitate in fata, dupa ce in prealabil le stransesera pentru a fi scanate, evident fara a putea vota. Mai crede cineva ca acesti copii care studiaza in strainatate se vor mai intoarce vreodata in tara asta??? In bataia asta de joc?????? Eu va spun ca nu!", ne-a scris Raluca D.

Imagini din Londra:

Incidente și la Viena.

"Raportez din Viena, sectia de votare nr. 19 de pe strada Seilerstätte. De la ora 20:00 nu s-a mai permis accesul la vot. A fost chemata politia sa blocheze intrarea descurajandu-i astfel pe cei aflati la coada sa mai astepte. Mai devreme, in jurul orelor 14, oamenii care au reusit sa intre in cladirea sectiei de votare (5 etaje pana in camera de votare) au fortat intrarea la un moment dat cand coada de afara nu mai era in miscare. In momentul in care au reusit sa intre in cladire, au descoperit cladirea goala iar lumea s-a grabit sa urce cele 5 etaje si au adunat cat mai multe buletine ca datele sa fie trecute in avans. Am simtit din nou ca dreptul nostru de votare nu este respectat si din pacate nu s-a schimbat nimica din 2016", a transmis Laura P..