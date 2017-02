Secretul sexual șocant al unei vedete TV a surprins o țară întreagă

Jodie Marsh, una dintre cele mai cunoscute vedete TV din Marea Britanie, personajul central al unui reality show difuzat în ultimii ani, a făcut în weekend o dezvăluire uluitoare pentru toți fanii săi.

Jodie Marsh, fostă prezentatoare de modă și participantă la show-ul Celebrity Big Brother, a dezvăluit că este "asexuală" și nu se simte atrasă nici de bărbați, nici de femei.

Dezvăluirile vedetei de aproape 40 de ani, care a fost în centrul seriei TV "Totally Jodie Marsh", sunt cu atât mai surprinzătoare cu cât anterior ea declarase că este bisexuală. Josie a recunoscut acum că nu este interesată de niucunul dintre cele două sexe.

"Pur și simplu nu sunt interesată de sex. Nu am nicio viața sexuală. Am aproape 40 de ani, dar nu știu cine sunt. Nu pot spune acum dacă anul viitor va fi un bărbat în dormitorul meu sau o femeie sau o jucărie sexuală“, a spus Jodie Marsh, potrivit The Mirror.