Secretul pe care puţină lume îl cunoaşte: Ce trebuie să faci pentru a avea o inimă sănătoasă

Consumul de rosii este considerat a fii sanatos datorita aportului de lycopen ce se regaseste in aceste legume. 14 studii internationale au ajuns la concluzia ca lycopenul are o proprietate naturala impotriva colesterolului si tensiunii arteriala ridicata. Doar un aport zilnic de 25 de miligrame de lycopen este de ajuns pentru a reduce colesterolul cu pana la 10%. Mai mult, aportul ridcat de lycopen reduce riscul atacurilor de cord si a infarcturilor. Toate acestea fara efectele negativa ale medicamentelor, dureri musculare si deteriorari ale nervilor.

Studiile arata ca rosiile gatite au beneficii mai mari decat cele crude, deorece astfel corpul absoarbe un aport mai ridicat de lycopen. Persoanele care sufera de afectiuni cardiovasculare se pot vindeca doar incluzand in alimentatie consumul de rosii sub diverse forme, fie pasta de rosii, sos de rosii sau rosii crude. Alte alimente care contin lycopen, dar intr-o cantitate redusa, sunt papaya, grapefruitul rosu si caisele.

Aceste legume contin in mod natural cantitati reduse de sodiu, grasimi saturate, colesterol sau calorii, de aceea sunt recomandate in cadrul unei diete sanatoase si al regimurilor de slabit, contribuind la reglarea greutatii corporale si reducerea nivelului lipidelor in sange.

Rosiile mai furnizeaza si tiamina, niacina, vitamina B6, magneziu, fosfor si cupru, toate necesare unei stari perfecte de sanatate. Tot 150 de grame de rosii proaspete furnizeaza 2 grame de fibre, care reprezinta 7% din doza zilnica recomandata. Absorbtia optima de carotenoide si flavonoizi din rosii are loc atunci cand rosiile sunt gatite, iar adaugarea de ulei de masline in timpul prepararii lor stimuleaza absorbtia licopenului.

Sursa: sanatate.bzi.ro