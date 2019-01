Secretul pe care Dragnea nu vrea să-l afli. UNDE este centrul de comandă al economiei

Vâlcov, creierul din umbră al guvernării PSD

Nu de la Guvern vin toate inovațiile economice din ultima perioadă. Chiar și „taxa pe lăcomie” este calculată tot de o instituție-fantomatică preluată în forță de cuplul Dragnea-Vâlcov, scrie Realitatea Financiara.

Centrul de comandă al întregului „experiment economic" impus de PSD României în ultimii doi ani și pe care Vâlcov și Dragnea încearcă să-l țină secret, este Comisia Națională de Strategie și Prognoză (CNSP).

Dezvăluirea este făcută de economistul Florin Cîțu, senator din opoziție, dar lucrurile erau clare încă de anul trecut de când s-a modificat statutul instituției prin OUG.

„Dragnea și Vilcov folosesc CNSP pentru că nu au încredere în oamenii de la Finanțe și BNR. Astfel, au apelat la această instituție care până mai ieri nu prea făcea nimic în România. Această instituție este condusă de un om care a slujit credincios guvernările PSD (fie că erau sub Ponta fie că erau sub Dragnea)", scrie Florin Cîțu pe Facebook.

Potrivit acestuia, cu salarii uriașe, un grup de oameni în frunte cu Ioan Ghizdeanu au devenit peste noapte foarte importanți pentru România.

Actuala guvernare PSD-ALDE a modificat statutul CNSP prin OUG 28/2018 transformând acestă instituție într-una strategică.

"Secretul lui Dragnea!

Astazi despre centrul de comanda al intregului experiment economic impus de PSD asupra economiei nationale.

Vilcov si Dragnea incearca sa-l tina secret. Dar acest centru este responsabil pentru tot ce se intampla rau in econonomia Romaniei daca PSD nu pleaca de la guvernare.

Numele acestei institutii care deserveste nemijlocit intersele lui Dragnea si Vilcov, lucreaza numai pentru ei, este Comisia Nationala de Strategie si Prognoza.

Angajatii acestei institutii in frunte cu seful lor, Ion Ghizdeanu, elaboreaza "prognoze" si "strategii" care nu au nicio legatura cu programul de guvernare al PSD.

Dragnea si Vilcov folosesc CNSP pentru ca nu au incredere in oamenii de la MFP si BNR. Astfel, au apelat la aceasta institutie care pana mai ieri nu prea facea nimic in Romania. Aceasta institutie este condusa de un om care a slujit credincios guvernarile PSD(fie ca erau sub Ponta fie ca erau sub Dragnea) .

Pentru cei doi, psd-izarea acestei institutii era vitala . De aici pleca catre publicul larg si institutiile UE toate estimarile indicatorilor macro economici. De aceea pentru Dragnea si Vicov a devenit o prioritate psd-isarea CNSP, pentru ca doar asa pot sa ascunda dezstrul din economie si mai ales sa manipuleze situatia reala.

Pentru realizarea acestui obiectiv au modificat statutul CNSP prin OUG 28/2018(!!!) transformand acesta institutie intr-una strategica pentru Dragnea si Vilcov.

Modificarea a trecut neobservata si astfel pe langa bani mai multi si o explozie a numarului de angajati, ne-am trezit cu totii ca 7 proiecte cu impact major negativ pentru Romania sunt pregatite si monitorizate DOAR de CNSP. Desi, majoritatea intrau in sfera de competenta a MFP. Pana si taxa aparuta din prostia si lacomia PSD este calculata tot de CNSP.

Asta in contextul in care dupa cum v-ati prins deja, Dragnea si Vilcov prefera pentru aceste proiecte PPP si nu fonduri UE. Vor sa fure in liniste si sa nu fie controlati.

Acesta este rolul CNSP.

Cu salarii uriase, un grup de oameni in frunte cu Ghizdeanu au devenit peste noapte foarte importanti pentru Romania.

In aceste zile aflam ca au primit o noua sarcina. In premiera pentru aceasta institutie.

Ghizdeanu si Vilcov vor evalua "performantele" minstrilor.

Parlamentul ii aproba si pe ei si programul de guvernare, dar in dictatura PSD cei care ii evalueaza si ii schimba sunt CNSP si Darius Vilcov.

Asa isi bate joc Dragnea de Parlament.

Si pentru ca nesimtirea sa fie nemarginita, tot CNSP va tipari, pe banii nostri bineinteles, o monstruozitate de carte intr-un numar record de exemplare pentru a proslavi realizrile guvernului PSD. Daca lucrurile merg asa bine, de ce avem nevoie de carti sa ne spuna asta? Unde este bugetul pentru 2019?

Ca de obicei Curtea de Conturi si Procuratura dorm.

Ca sa fie clar:

Ion Ghizdeanu este responsabil in mod egal, cu Darius Vilcov si Liviu Dragnea, de toate nenoricirile pe care PSD le-a facut in economia Romaniei. Va raspunde solidar cu acestia.

P.S. Eugen nu te supara. Esti doar o poza. Atat", a scris Florin Cîțu pe Facebook.