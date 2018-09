Studiul care au uimit medicii: Două pahare de vin sau bere pe zi sunt mai sănătoase decât sportul

Secretul longevitatii a fost descoperit de cercetatorii americani: nu sportul sau miscarea, ci doua pahare de alcool pe zi. Oamenii de stiinta de la Universitatea din California au facut un studiu pe 1.700 de nonagenari, iar rezultatul uimeste acum pe toata lumea.

Cei care au baut doua pahare de vin sau bere pe zi si nu au facut sport, si-au redus riscul de a muri prematur cu 18%. Cei care au facut miscare timp de 15- 45 de minute pe zi au redus riscul cu doar 11%.

Alcoolul are un efect nefast asupra sanatatii, de aceea el este interzis femeilor gravide si celor care alapteaza. Chiar si un consum moderat reduce capacitatea ficatului de a metaboliza glucoza si de a elimina produsele toxice rezultate din metabolism. Bautul intens duce la deteriorarea ficatului si a creierului, a vaselor sanguine, influenteaza negativ procesele de coagulare a sangelui, duce la aparitia varicelor, a hemoroizilor, a cheagurilor, la boli ale prostatei si la infertilitate. Crește aportul energetic, prin numarul mare de calorii alcool. Accelereaza de asemenea dezvoltare bolilor si afectiunilor legate de varsta, cum ar fi tulburarile ritmului cardiac sau cataracta, precum si ridarea tenului.



Favorizeaza bolile psihice, cum ar fi fobiile, depresiile, tulburarile emotionale si intelectuale. Alcoolul duce la tulburari ale functionarii celulelor nervoase si a creierului, duce la deteriorarea memoriei, ingreuneaza procesul aducerii aminte si stocarea de noi memorii, tulbura echilibrul, slabeste reflexele, ingreuneaza concentratia si luarea de decizii, conform bzi.ro. https://sanatate.bzi.ro/doua-pahare-de-vin-sau-bere-pe-zi-sunt-mai-sanatoase-decat-sportul-80244

Incetoseaza simturile: vazul, auzul, mirosul, gustul si pipaitul, putand duce chiar la halucinatii. Consumarea de vin si bere in cantitati moderate, specifica bucatariei franceze, indeosebi in situatii sociale, poate fi placuta si poate in acest fel contribui la micsorarea stresului. Consumat in cantitati mici, ridica tensiunea sanguina, de aceea este recomandat persoanelor cu hipotensiune. Poate insa duce la dependenta.