Facebook şi-a dezvăluit, din greşeală, un secret imens, după căderea de miercuri seară

Facebook a anunţat, la începutul zilei de joi, că este din nou operaţională 100% după o pană majoră ce i-a afectat miercuri diferite servicii în lume (Facebook, Messenger, Instagram şi WhatsApp).

Potrivit website-ului DownDetector, citat de France Presse, care înregistrează pene afectând diferite servicii de internet, utilizatorii platformelor Facebook au văzut că primele dificultăţi au apărut în jurul orei 12:00 GMT.

"Problema a fost de atunci rezolvată şi ar trebui să funcţionăm din nou 100% pentru toată lumea", a anunţat reţeaua socială pe Twitter la 00:06 GMT joi, exprimându-şi regretul pentru "orice neplăcere" legată de această pană, conform Agerpres.

Problemele Facebook care impiedicau incarcarea imaginilor in cadrul retelei de socializare au dezvaluir felul in care eticheteaza inteligenta artificiala a retelei ceea ce apare in pozele care sunt incarcate de catre utilizatori zilnic, potrivit idevice.ro. Puteti vedea in imaginea de mai jos felul in care Facebook percepe imaginile pe care noi le incarcam, inteligenta artificiala dezvoltata de catre americani putand detecta cam orice dintr-o imagine, si etichetele sunt destul de clare.

Inteligenta artificiala a Facebook poate sa numere persoanele dintr-o poza, si sa identifice elemente care sa le distinga de alte persoane, cum ar fi mustata, barba, o pereche de ochelari, si nu doar atat. Inteligenta artificiala a celor de la Facebook este capabila sa identifice o gama foarte variata de informatii din imaginile pe care le analizeaza, iar uneori asta e destul de ingrijorator, mai ales ca multe dintre elemente nu sunt vazute de oameni.