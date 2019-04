Secretul din caietul de rețete al bunicii. Cum să faci o prăjitură absolut fabuloasă

Budincă cu branză de vaci. Iată un desert gustos și sanatos, care se face într-un timp foarte scurt.



INGREDIENTE

500 g branza de vaci

3 linguri gris

3 oua

200 g stafide

100 g zahar pudra

o lingurita unt

un praf sare

MOD DE PREPARARE:

Branza de vaci se mixeaza cu zaharul, iar stafidele se pun la inmuiat in apa calda. Se separa ouale si se adauga galbenusurile peste branza, amestecand bine, apoi se pune si grisul. Se bat albusurile spuma cu un praf de sare. Se scurg stafidele de apa si se adauga in compozitia cu branza. Se unge cu unt un vas de copt, se pune spuma de albus peste amestecul cu branza, se amesteca usor si se toarna compozitia in vasul de copt. Se niveleaza si se lasa la cuptor 20 de minute.