SECRETELE RUȘINOASE ale guvernului Dragnea-Grindeanu. Dan Andronic face dezvăluiri incendiare

Dan Andronic: Blaga și Iohannis, doi iobagi pe moșia arendașului Voiculescu / FOTO: http://www.evz.ro

,,Secretare de liceu, țuțări de baroni locali, sponsori de partid și iluștrii necunoscuți vor umple Palatul Victoria", scrie astăzi, în evz.ro, editorialistul Dan Andronic. Și asta nu este tot. Jurnalistul face dezvăluiri incendiare.

,,....Citind lista noului guvern te bufnește râsul. Te întrebi dacă nu era mai bine să-i vedem pe distinșii absolvenți de masterate, doctorate, cursuri rapide sau mai știu eu ce, la Academia SRI, surse de bază la Ambasadă, în Guvern ca să știm o treabă. Așa suntem ca în zicala aia: Am fugit de Dracu și am dat de tac-su! Măcar cu Georgian Pop & Co știam cui să ne adresăm pentru eventualele plângeri. Așa dacă ne supără Sorin Grindeanu trebuie să vorbim cu Liviu Dragnea. De fapt, cam pentru trei sferturi din miniștri din guvern trebuie să vorbim cu Liviu Dragnea,'' scrie Dan Andronic.

,,Nu mă refer numai la noul ministru de Interne, doamna Carmen Dan, fostă secretară la Școala 3 din Videle, și secretară la CPUN prin lunile anului '90, ulterior om de bază al lui Dragnea în Teleorman, prefect al județului, inclusiv pe vremea lui Cioloș. Sunt curios dacă ea este persoana amestecată în mutarea graniței dintre Teleorman și Giurgiu ca să câștige TelDrum niște bani frumoși, a anchetă în derulare la Evz. Mă refer și la Răzvan Cuc, noul ministru al Transporturilor. Pe care l-am avut contracandidat la Giurgiu, din partea PSD. De fapt el venise de la PP-DD, dar ca să facem istoria scurtă, a intrat pe sub pielea președintelui de organizație prin metode specifice și a ajuns primul pe listă.Dacă o să vă uitați pe pagina lui de Facebook o să vedeți un șir de laude la adresa genialității, clarviziunii, înțelepciunii liderului PSD-Giurgiu, Nicolae Bădălău care a făcut posibilă o asemenea victorie a partidului. Exemplu: "Scorul istoric obținut de PSD la aceste alegeri a fost și rezultatul unei campanii profesioniste și inteligente, coordonată la nivel național de liderul PSD Giurgiu, Niculae Bădălău. Este primul politician giurgiuvean care ajunge la astfel de performanțe, lucru care ne face extrem de mândri. Felicitări, domnule președinte!". Comportament tipic pentru un individ fără coloană vertebrală, de unde ziceam că numai Teleormanul a zămislit asemenea tipuri de apartcik, am constatat că mă înșel. Giurgiu vine tare din urmă. Măcar dacă ar reface Podul de la Grădiștea...'' continuă dezvălurile Dan Andronic.

Continuare în evz.ro