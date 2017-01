Secretele prunelor uscate. Mai mănânci după ce vei afla asta?

Secretele prunelor uscate: de ce e bine să le mănânci

Prunele uscate au un gust dulce și sunt bogate în nutrienți. Ca și alte fructe uscate, acestea pot fi găsite pe toată perioada anului. Conțin: vitamina A, C și grupul B, fibre, potasiu, cupru, calciu, magneziu, seleniu, fier și puține calorii. De asemenea, prunele uscate oferă organismului o cantitate de fibre, care potolesc foamea și o amână pentru mai multe ore.

Cercetările moderne efectuate în laboratoare confirmă faptul că prunele uscate sunt un aliment delicios, dar și un medicament de nădejde în caz de nevoie.

Atât proaspete, cât și uscate, prunele constituie subiectul a numeroase cercetări datorită conținutului mare de fitonutrienți numiți acizi neoclorogenici și clorogenici. Substanțele găsite în prunele proaspete și în prunele uscate se numesc fenoli, iar proprietățile lor antioxidante au fost îndelung studiate. Aceste substanțe sunt cunoscute, în special, pentru eficiența în neutralizarea radicalului liber al oxigenului numit anion superoxid.

Abilitatea prunelor uscate de a stopa răul făcut de oxigen celulelor noastre este dată și de conținutul de beta caroten. Beta carotenul funcționează ca un antioxidant, eliminând radicalii liberi, potrivit Agerpres.

Prunele uscate sunt o bună sursă de potasiu, mineral esențial pentru menținerea unei presiuni sanguine normale și a bunei funcționări a inimii, astfel redând și riscul accidentelor vasculare cerebrale. Eficiența alimentelor bogate în potasiu în scăderea presiunii sanguine a fost demonstrată într-un număr mare de studii. Potasiul stopează pierderea de calciu prin urină și astfel ajută la prevenirea subțierii oaselor în mod rapid. Prunele, prin conținutul de vitamina A, contribuie la refacerea și creșterea oaselor.

Fibrele solubile din prunele uscate ajută la normalizarea nivelului de zahăr din sânge și la creșterea sensibilității insulinei, astfel jucând un rol important în prevenirea și tratarea diabetului de tip 2. Aceste fibre oferă și o senzație de sațietate, fiind recomandate în curele de slăbire.

Resveratrolul care se găsește în compoziția prunelor închise la culoare, între indigo și negru și vișiniul cel mai închis, este un colorant polifenolic, considerat cel mai puternic antioxidant cunoscut până în prezent, de 4-5 ori mai puternic decât betacarotenul, de 50 de ori mai puternic decât vitamina E și de 20 de ori mai puternic ca vitamina C. Antioxidanții puternici din aceste fructe ajută la eliminarea celulelor deteriorate care afectează memoria.

Prunele uscate sunt cunoscute pentru abilitatea lor de a preveni constipația. Pe lângă faptul că ajută tranzitul intestinal, astfel scăzând riscul apariției cancerului de colon și a hemoroizilor, fibrele insolubile oferă hrana bacteriilor "prietenoase" din intestinul gros.

Acidul propionic poate fi în parte responsabil pentru proprietățile de reducere a colesterolului oferite de fibre.

Un alt avantaj al consumului de prune îl reprezintă faptul că sporesc, prin vitamina C, capacitatea de absorbție a fierului. Prunele au mari proprietăți energizante, în special datorită conținutului natural de zaharuri. Ele pot alunga oboseala sau senzația de stres.

Se recomandă însă a fi consumate cu moderație de către persoanele care au probleme cu glicemia și au un risc crescut de a face diabet. De asemenea, nu este recomandat să mâncăm prune uscate și afumate, acestea conțin substanțe care pot fi cancerigene.

