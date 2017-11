Secretele prostituției, dezvăluite de o fostă escortă care a avut peste 10.000 de clienți

Gwyneth Montenegro, din Australia, este o fostă prostituată care susține că a avut peste 10.000 de clienți, iar acum dezvăluie secretele din spatele meseriei prin intermediul unei cărți.

Potrivit The Independent, fosta escortă a scris o carte în care dezvăluie tot ce a învățat din industrie. Ea speră că astfel, prostituatele mai tinere, care întâmpină probleme emoționale și financiare, să profite de sfaturile pe care le oferă.



Totuși, cartea a fost primită cu critici negative, unii oameni susținând că învață femeile tinere cum să devină prostituate.



”În ciuda controverselor, am optat să învăț tinerele femei cum să supraviețuiască ca escorte. Ok... nu doar să supraviețuiască, ci le învăț trucuri pentru a câștiga cantități impresionante de bani și apoi să se retragă”, a declarat Gwyneth Montenegro.



Femeia mai spune că nu este nevoie ca o prostituată să aibă un corp perfect pentru a fi plăcute de bărbați.



”Nu trbeuie să fii cea mai fierbinte femeie, dar atâta timp cât ești bine îngrijită, te simți bine în pielea ta, transmiți o stare plăcută, ai o energie pozitvă și ești profesionistă... asta e tot ce trebuie”, mai spune femeia.