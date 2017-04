Secretele lui Ghiță, între operațiuni speciale ale Statului și interese obscure ale serviciilor

Operațiunea „Noi suntem Statul!” a devenit un motiv de bătaie de cap pentru mulți politicieni și înalți funcționari ai statului, fiind puse în legătură fapte care până acum păreau de nespus. Unul din cartofii fierbinți ai ultimilor 10 ani are un nume: Sebastian Ghiță, scrie Evz.ro.

Un nume care s-a aflat în anturajul unor politicieni importanți, este prietenul fostului prim-ministru Victor Ponta, al fostului șef al SRI, George Maior, al fostului prim-adjunct al SRI, Florian Coldea, șefului STS, Marcel Opriș, dar și al actualei șefe a DNA, Laura Codruța Kovesi. În materialul de astăzi dedicat Operațiunii „Noi suntem Statul!” vom încerca să răspundem la întrebarea esențială din acest caz: Cum a ajuns Sebastian Ghiță dintr-un preferat al Sistemului într-o persoană hăituită de majoritatea celor pe care îi considera apropiați? Este o întrebare la care mulți preferă să nu răspundă. O mare parte din explicație stă în relația privilegiată pe care acesta a avut-o cu șefii SRI și oameni politic importanți, care au crezut că-l pot manevra cum vor ei, dar nu numai. Vorbim de relații de prietenie, sau de unele bazate pe interese comune? Unde s-au despărțit, care a fost motivul pentru care s-au certat? Este Sebastian Ghiță un om pe care Sistemul îl vrea adus în România pentru a-l reduce la tăcere. Agresivitatea DNA, care a emis cinci mandate de arestare pe numele lui, ridică niște semne de întrebare, în condițiile în care Laura Codruța Kovesi este direct interesată ca Sebastian Ghiță să tacă!



Cum a ajuns Sebastian Ghiță, un strălucit IT-ist, să intre în atenția Sistemului



1997. ÎNCEPUTURILE



Sebastian Ghiță a intrat în afaceri la 19 ani, înainte de a începe studiile la Facultatea de Management a Universității de Petrol și Gaze din Ploiești. A terminat Liceul „Mihai Viteazu” din Ploiești, clasa de informatică, și imediat după absolvire a înființat firma Asesoft Internațional SA, împreună cu niște colegi de liceu. La început, serviciile oferite constau în asamblarea computerelor din componente în funcție de cererile clienților.



„Am lucrat încă din timpul liceului ca programator pe diverse proiecte la firme care deja începuseră să se miște. Câștigam ceva bani. În clasa a 12-a, mi-am luat chiar o mașina din banii munciți în timpul liceului, un Renault 25. Până atunci n-aveam carnet și n-aveam de ce să stric banii pe mașini”, povestea Sebastian Ghiță într-un interviu din 2008.



1998. BASCHETUL DEVINE DIN PASIUNE, AFACERE



Sebastian Ghiță a devenit cunoscut datorită echipei de baschet CSU Asesoft Ploieşti, înființată în 1998.



„Am făcut baschet la clubul sportiv școlar, după aceea la o echipă de divizia B și după aceea am făcut echipa de divizia A unde am și jucat un an”, mărturisea Sebastian Ghiță.



Până în 2002, grație unor finanțări importante făcute de grupul său de firme, echipa promova în prima ligă. În 2004, echipa câștiga primul titlu național, fiind lider în campionat în fiecare sezon, cu excepția celui din 2011. În anul 2005, echipa câștiga trofeul internațional FIBA Europe Cup, o premieră pentru baschetul românesc. În perioada în care Sebastian Ghiță a fost finanțatorul CSU Asesoft Ploiești, acesta ar fi investit în jur de 15 milioane de euro. Echipa a decăzut odată cu dispariția sa, în 2015.



2000-2009. EXPANSIUNEA ÎN AFACERI



În scurt timp, de la o singură firmă specializată în IT, Sebastian Ghiță își extinde domeniile de activitate. Până în 2012, Ghiță era acționar la eMag, Flanco, Network One Distribuition, Asesoft Web, Teamnet – furnizor de servicii IT pentru companii și instituții ale statului. Acesta deținea Rotherfield Properties, prin care producea vin. Prin compania Corni Eolian intra pe piața energiei eoliene. În industria imobiliară a fost mai puțin activ, construind un bloc în Ploiești. În 2009, averea acestuia era estimată la 100 de milioane de euro.



