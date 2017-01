Secretele culinare ale japonezilor. De ce sunt slabi şi trăiesc 100 de ani

Secretele celor mai sănătoşi oameni de pe glob stau în dietă, dar şi în mişcarea făcută zilnic, spun medicii, care detaliază câteva dintre acestea.

Japonezii consumă de cinci ori mai multe legume crucifere (varză, conopidă, broccoli) decât orice alt popor. „Acestea au un rol important anticanceros. În plus, mănâncă foarte mult peste oceanic şi alge, bogate în minerale, mai ales iod şi flor şi sunt surse foarte bune de acizi graşi omega-3”, spune specialistul în alimentaţie Corina Zugravu.



De asemenea, niponii sunt mari consumatori de soia. „Este bogată în substanţe isoflavone, fitoestrogeni care au acţiune antioxidată şi care fac ca menopauza să se instaleze mai greu la femei, dar şi să fie mai uşor tolerată”, mai explică nutriţionistul.



2. Orez, nu pâine



Orezul e preferat pâinii printre niponi. Pâinea albă are un conţinut caloric mare, ceea ce duce la îngrăşare. În schimb, orezul oferă rapid senzaţia de saţietate, scrie doctorulzilei.ro.



3. Porţii mici



Tradiţional, japonezii mănâncă în vase micuţe, care reduc automat porţia. În plus, forma specială face orice fel de mâncare să pară mult mai atractiv. „Studiile arată că porţiile mari sunt responsabile de obezitate”, avertizează nutriţionistul.