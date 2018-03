Sebastian Ghiţă: Sunt curios dacă prietena Codruţa a complotat cu cei doi să îmi facă ce mi-au făcut

Sebastian Ghiţă, prins în Serbia după ce a fugit din România, unde era anchetat de DNA, a declarat, într-un interviu pentru Evenimentul Zilei, că ştie ce susţinere are şefa DNA, Laura Codruţa Kovesi şi înţelege de ce nu a plecat din funcţie, aşa cum s-a întâmplat cu Florian Coldea.

"Mă aşteptam la nivelul SRI (n.r.: Verificarea lui Florian Coldea), nu toţi ştiau ce face Coldea. Am crezut sincer că la un moment dat nişte mecanisme interne vor aduce clarificări. Îi cunosc bine pe aceşti doi oameni (n.r.: Coldea şi Kovesi) ştiu cu ce ambasade au lucrat, ştiu ce sprijin puternic au şi îmi e clar de ce nu pleacă Kovesi astăzi. Sunt chestiuni pe care trebuie să le facă directorii Serviciului, preşedintele ţării, şefii Camerelor, mecanismele, iată că mai greu, mai dificil, dar încep să funcţioneze”, a declarat Sebastian Ghiţă, într-un interviu acordat jurnalistului Ion Cristoiu, pentru Evenimentul Zilei.

"Sunt curios când o să mă întâlnesc cu prietena Codruţa dacă a complotat cu cele doua personaje să facă ce mi-a făcut. (... ) Mi-a fost frică de acest om. L-aţi văzut pe Portocală. Nu ştiam dacă o să mă bată sau nu. Am vrut să mă asigur că atrag atenţia că nu mai suntem pe vremea securităţii dinainte de ’60", a mai declarat Ghiţă.

Acesta a vorbit şi despre plecarea sa, la finalul lui 2016. Sebastian Ghiţă, susţine că nu a plănuit părăsirea României, însă i-a fost frică de procurorul DNA, Mircea Negulescu, care era „exagerat”.

“Nu sunt fugar. (...) Nu am cum să mă prefac că nu ştiam că îmi pregătise bătătuşi, că-l mutase pe Blejnar dintr-o celulă în alta ca să facă loc, că fusese la inchisoarea din Câmpina, că era sigur ca judecătorii îl trimit pe Ghiţă acolo. Se lauda în faţa Andreei Cosma că mă arde, că sunt terminat, ca sunt un mort viu. Daca eu nu puteam convinge pe nimeni în Bucureşti că omul e nebun, ce puteam să mai fac decât să plec”, a declarat Sebastian c, pentru Evenimentul Zilei. “Negulescu era exagerat. (...) Nu am plănuit această fugă, plecare. (...)Mi-a fost frică de acest om”, a sunliniat Ghiţă.