Sebastian Ghiţă, reacţie dură împotriva unui moderator TV care l-ar fi acuzat pe nedrept

Omul de afaceri Sebastian Ghiţă dezminte acuzaţile lansate la adresa sa, într-o emisiune a postului B1 TV, deţinut de Bobby Păunescu. Ghiţă susţine că moderatorul a avut "o atitudine agresivă şi părtinitoare", nefăcând altceva decât să reia acuzaţiile formulate de procurorii Lucian Onea şi Mircea Negulescu, de la DNA Ploieşti.

Într-o scrisoare adresată conduceri B1 TV, Sebastian Ghiţă şi-a prezentat, pe larg, propria variantă şi a cerut un drept la replică. Iată textul integral al scrisorii trimise de Sebastian Ghiţă

"Stimate Domnule Director General,

Vă transmit această scrisoare cu rugimintea de a răspunde tuturor intrebărilor pe care vi le adresez si care sunt generate de emisiunile pe care postul de televiziune pe care îl conduceţi le realizează împotriva mea.

Totodată, Vă rog să-mi acordati in cadrul aceloraşi emisiuni precum şi in alte emisiuni ale postului dunmeavoastră dreptul la replică prevăzut de legislaţia ce reglementează activitatea în audio—vizual in Romania.

Condamn cu fermitate ideile şi informaţiile difuzate şi susţinute de unii dintre realizatorii Bl TV şi mai ales de moderatorul emisiunii ,,Actuaitatea Romănească" din ziua de 18 ianuarie 2019.

În mod evident, moderatoarea emisiunii a avut de-a lungul timpului o atitudine agresivă şi vădit incorectă. faţă de persoana mea. Niciodată nu am făcut parte din vreo organizatie de tip Cosa Nostra, nu am întreprins astfel de activităţ şi nici nu am fost măcar acuzat de astfel de practici.

În mod evident, moderatoarea emisiunii a afirmat şi a scris, în repetate rănduri, că este partenera acuzării mele. Laudele aduse Grupului Infractional Organizat de la DNA Ploieşti, presiunea publică exercitată pentru acuzarea şi arestarea mea, conexiunile ilegale pe care le-a avut cu Lucian Onea şi cu Mircea Negulescu au transformat-o pe această moderatoare dintr-un jumalist într-un închizitor public care se foloseşte de spaţiul de emisie al B1 TV.

În mod evident, a obţinut infomaţii din dosarele mele printr-o cooperare cu Lucian Onea şi Mircea Negulescu, aceştia încălcând legea, chestiune pe care am semnalat-o în Parlamentul României.

Pentru corecta informare a dumneavoastră şi a colaboratorilor dumneavoastră, doresc să precizez următoarele:

-toţi procurorii DNA Ploieşti, cei care mi-au făcut dosarele, sunt investigaţi pentru constituire de grup infracţional organizat, pentru inducerea în eroare a organelor judiciare şi pentru represiune nedreaptă şi cercetare abuzivă. Toate aceste acuzaţii sunt legate direct de felul în care au falsificat probe şi au presat martori pentru a fabrica acuzaţii, evident false, împotriva mea. Aceste probe falsificate au fost folosite pentru a induce în eroare judecătorii Înaltei Curţ de Casaţe şi Justiţie şi pentru a convinge autorităţile din Serbia de justeţea extrădării mele.

Este de notorietate modul în care familia Cosma a fost şantajată şi presată să dea declaraţii false impotriva mea.

- Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, în cele 2 procese aflate pe rol şi care mă vizează, m-a achitat în primă instanţă.

- sunt convins că judecătorii ÎCCJ au fost îngroziţi de ideea celor de la DNA Ploieşti de a şantaja şi presa martorii chiar în sediul celei mai înalte instanţe.

- de 2 ani, în toate dosarele care mi-au fost deschise nu s-a descoperit nici măcar o probă care să mă incrimineze. Toate expertizele efectuate în dosarele care mă vizează au arătat că prejudiciul este ZERO.

- mandatul de arestare emis pe numele meu este bazat pe argumentaţii viciate de dovezile falsificate de procurorii de la DNA Ploieşti, aflaţi acum în anchetă.

Cei trei martori cu identitate protejată, respectiv Irina Socol, Tiberiu Urdăreanu şi Horaţiu Berdilă au fost presaţi şi santajaţi să depună mărturii false împotriva mea, fiind anchetaţi în alte dosare de către DNA.

Toţi cei 3 martori au fost ameninţaţi că vor fi arestaţi dacă nu declară ceea ce doresc procurorii Onea şi Negulescu.

Deja, colegi ai acestora din companiile Siveco, UTI şi Romsys au declarat în faţa procurorilor adevăruri despre modul în care s-au desfăşurat anumite activităţi comerciale. Sunt convins că Irina Socol, Tiberiu Urdăreanu şi Horaţiu Berdilă vor avea ocazia să declare adevărul despre cele întâmplate şi să se separer de aceşti "monştri" de la DNA Ploieşti, alegănd să rămană martori credibili şi nu membri ai grupului infracţional organizat.

Am informaţii clare că în anul 2018, companiile prigonite de către DNA Ploieşti au încheiat contracte şi protocoale de lucru pentru a participa împreună la licitaţii. Firmele din Grupul Teamnet şi cele aparţinănd lui Cristian Anastasescu au colaborări cu firmele UTI şi SIVECO, toate semnate după demararea investigatiilor.

Concluzia logică este că nici înainte de 2017 aceste firme nu au greşit şi nu au încălcat legea pentru că au colaborat.

-decizia judecătorilor din Serbia arată că mandatul meu de arestare este considerat ca fiind emis în mod ilegal, fără citarea mea sau a avocaţilor mei în mod intenţionat, judecătorii din Serbia ajungând la concluzia că acuzaţiile care mi se aduc au un pronunţat substrat politic.

-mai mult, în urma audierilor din Serbia, au apărut noi dovezi care probează nevinovăţia mea.

-mai mulţi martori din România au depus mărturii în Serbia despre situaţiile din dosarele mele şi despre modul în care mi-au fost deschise dosarele în România.

-este de notorietate în România modul în care se fabricau şi se falsificau dosare astfel încăt eu să fiu găsit vinovat.

Pentru toate acestea vă întreb:

1. Care este motivul pentru care postul de televiziune pe care îl conduceţi duce o campanie împotriva mea?

2. De ce susţineţi menţinerea mandatului de arestare în condiţiile în care este dovedit că a fost emis prin inducerea în eroare a organelor judiciare? Nu cumva judecătorii de la Tribunalul Ploieşti şi de la Curtea de Apel Ploieşti sunt santajaţi de procurorii Lucian Onea şi Mircea Negulescu pentru a mentine acest mandat ilegal? Nu cumva sustineţi reţeaua de judecători din Ploieşti care lucra pentru Grupul Infracţional Organizat al procurorilor Onea şi Negulescu?

3. Nu cumva unii dintre realizatorii televiziunii B1 TV se află sub influenţa unor persoane din DNA Ploieşti care încearcă să acopere fărădelegile procurilor Lucian Onea şi Mircea Negulescu?

4. Vi se pare normal ca arestarea procurorilor Onea şi Negulescu să fie respinsă de către Secţia de Procurori a CSM, iar mandatul de arestare emis pe numele meu să fie menţinut ? Este oare corect ca postul Bl TV să susţină o astfel de inegalitate de abordare şi judecare ?

Pentru toate acestea, pentru modul în care a fost realizată emisiunea ,,Actualitatea Românească” din ziua de 18 ianuarie 2019, emisiune în care realizatoarea nu şi-a respectat nici statutul de moderator de televiziune, nici prevederile legislaţiei audio-vizuale, jucănd rolul acuzatorului, solicit publicarea acestui drept la replică în aceleaşi condiţii, aşa cum prevede Codul de reglementare a conţinutului audio-vizual.

Drept la replică

,,Toate afirmaţile realizatorilor postului de televiziune B1 TV legate de situaţia mea juridică sunt false şi tind să servească. intereselor procurorilor Lucian Onea şi Mircea Negulescu, aflaţi în cercetare pentru constituire de grup infracţional organizat, represiune nedreaptă şi cercetare abuzivă şi inducerea în eroare a organeior judiciare în cazul Sebastian Ghită.

Resping toate acuzaţile care îmi sunt aduse de cei dovediţ acum ca fiind parte din grup infracţional organizat şi consider că nu este rolul presei, în general şi al televiziunii B1 TV, în particular, şi să sustină un mandat de arestare emis împotriva mea pe baza unor dovezi falsificate.”

În speranţa că imi veţi respecta cererea de drept de la replica şi că voi primi şi răspunsul dumneavoastră la intrebările mele fireşti, primiţi, stimate domnule Oancea, întreaga mea consideraţie,

Sebastian Ghiţă"

Textul fascimil al documentului AICI.