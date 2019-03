Mandatul de arestare a lui Sebastian Ghiță a fost revocat

Sebastian Ghiță

Curtea de Apel Ploiești i-a anulat definitiv și ultimul mandat de arestare preventivă în lipsă a lui Sebastian Ghiță, în baza căruia s-a cerut extrădarea, transmite Realitatea TV.

Din acest moment, Sebastian Ghiță se poate întoarce oricând în țară. Decizia este definitivă.

Sebastian Ghita a fost dat in urmarire nationala, pe 5 ianuarie, la scurt timp dupa ce instanta suprema a decis arestarea preventiva in lipsa a fostului deputat.

Atunci, Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) a emis unui mandat de arestare preventiva in lipsa pentru Sebastian Ghita, inlocuind controlul judiciar pe cautiune, in dosarul in care este judecat pentru fapte de coruptie, alaturi de fosti sefi de Parchet si Politie din Prahova.

Fostul deputat Sebastian Ghita este cautat din 21 decembrie 2016, dupa ce a fost chemat la DNA Ploiesti, in dosarul de coruptie privind vizita din 2012 a fostului premier britanic Tony Blair in Romania, si nu s-a prezentat, ulterior pe numele lui fiind emis un mandat de aducere.

Sebastian Ghita nu avea dreptul sa plece din tara fara acceptul procurorilor, intrucat este sub control judiciar, masura preventiva luata in dosarul in care este judecat pentru fapte de coruptie alaturi de fosti sefi din Parchet si Politie din judetul Prahova.