Sebastian Ghiță aruncă bomba! A primit azil politic în Serbia și va fi audiat acolo

Sebastian Ghiță a anunțat, joi seara, la România TV, în emisiunea lui Victor Ciutacu, că a primit azil politic în Serbia! Conform fostului deputat PSD, frații Cosma, Andreea și Vlad, dar și alți martori din România, au fost audiați în Serbia, iar judecătorii au decis că dosarele instrumentate de DNA pe numele lui Ghiță au motivație politică.

”Am primit azil politic. Judecătorii din Serbia au verificat tot în dosarele de la DNA și au stabilit că au motivație politică și că dovezile sunt falsificate. Au audiat martorii și au hotărât acordarea de azil politic. Au fost audiați martori aici. Frații Cosma au fost prezenți aici. Mai mulți martori din România au fost aici.

Nici nu am sperat la acest statut. Dacă judecătorii nu s-ar fi convins de ce e în dosare, nu îmi dădeau. S-au îngrozit când au văzut ce au făcut procurorii de la DNA.”, a declarat Sebastian Ghiță.

Ghiță, audiat în Serbia

Sebastian Ghiţă a anunţat, joi seara, într-o intervenţie telefonică la Antena 3, că urmează să fie audiat de procurorii de la Secţia de investigare a infracţiunilor din justiţie.

Patronul România TV nu a precizat când şi cum va fi audiat, având în vedere că momentan se află în Belgrad. Ghiţă a precizat că, dacă procurorii i-o vor cere, le va prezenta şi fotografia cu fosta şefă a DNA acasă la el, pe care a mai arătat-o doar jurnalistului Ion Cristoiu.

Fostul deputat Sebastian Ghiță a declarat în decembrie 2018 că a făcut o plângere penală pe numele fostei şefe a DNA, Laura Codruța Kovesi. Fosta șefă a DNA a fost reclamată de Ghiță la Secția Specială pentru anchetarea magistraților. Sebastian Ghiță susține că Laura Codruța Kovesi i-ar fi cerut să plătească avionul pentru repatrierea lui Nicolae Popa.

Fostul parlamentar PSD a spus că urmează să fie audiat din Serbia în dosarul care vizează activitatea procurorilor Onea și Negulescu și că va fi obligat în fața procurorilor să arate celebra fotografie cu Laura Codruța Kovesi.

"Cred că a venit mai mult de curiozitate, nu am văzut nimic rău în a mă întâlni cu dânsul, chiar dacă postul dânsului a fost mai acid, mai agresiv, din diverse motive politice. Poate e momentul ca această agresivitate să se mai reducă. Vremurile astea ale doamnei Kovesi, în care românii sunt instigați împotriva românilor se vor sfârși. Nu am văzut nimic rău în ce s-a întâmplat în această întâlnire. Nu s-a pus nimic la cale, nu înseamnă că nu putem sta de vorbă.

Cred că o să ne vedem cu toții de viață și o să putem trăi omenește în niște condiții sănătoase. Acești ultimi zece ani nu par nici vremuri sănătoase, nici bune. Nu vreau să vă supăr, așa cum mi-am cântărit eu pașii, cred că ce a început acea secție de investigare a magistraților este ceva ce nu ar trebui să devină o procedură subsumată acțiunilor mele. Verificările la adresa doamnei Kovesi trebuie făcute de procurori și în cadrul legii. Sunt convins că procurorii de la secție, doamna procuror Florea, au puterea dată de lege să se pronunțe asupra activității doamnei Kovesi cu domnul Onea și Portocală. Nu aș vrea să fac greșeala să îmi bag nasul și coada în treburile procurorilor

Voi fi audiat din Serbia. Am depus o plângere și am explicat de ce eu cred că doamna Kovesi, dirijând pe Onea și Negulescu, acest grup infracțional organizat, am explicat acolo cum, pentru că știam două-trei lucruri de doamna Kovesi, că mi-a fabricat dosare, a falsificat probe. Sunt obligat de lege să dau fotografia. Am avut o strângere de inimă când s-a cerut arestarea acelor doi oameni

Curând o să vedeți că viața îmi va da curajul mai mult. Niciodată nu o să mă opresc să spun cum a fost furată România în acești ani când Kovesi era șefa anticorupției și procuror general. Lucrurile astea o să le spun", a spus Sebastian Ghiță.