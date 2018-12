Sean Penn face un documentar despre Jamal Khashoggi. Actorul e la Istanbul

Cineastul american Sean Penn va realiza un documentar despre jurnalistul saudit Jamal Khashoggi, ucis în urmă cu două luni în sediul consulatului Arabiei Saudite la Istanbul, potrivit bfmtv.com.

Potrivit agenţiei de presă turce Anadolu, actorul recompensat cu două premii Oscar şi echipa sa de producţie au filmat pentru acest documentar miercuri, în faţa consulatului. În imaginile publicate în presa locală, Sean Penn apare îmbrăcat în negru din cap până în picioare, în timp ce vorbeşte cu un cameraman, în faţa unui bariere a poliţiei turce care blochează accesul în consulat.

Jamal Khashoggi, jurnalist saudit care locuia în SUA şi lucra, printre altele, pentru publicaţia The Washington Post, a fost ucis în sediul consulatului pe 2 octombrie.

Asasinatul a stârnit indignare la nivel mondial şi a afectat imaginea Arabiei Saudite, prinţul moştenitor Mohammed ben Salman negând orice implicare, în ciuda a numeroase acuzaţii.

Khashoggi era cunoscut ca un critic al prinţului moştenitor al Arabiei Saudite.

Preşedintele american Donald Trump îl susţine public pe prinţul saudit, dar influenţi senatori republicani l-au acuzat, marţi, pe Ben Salman că ar fi "comandat" asasinatul.

În vârstă de 58 de ani, Sean Penn are în spate o lungă carieră şi a câştigat premiul Oscar pentru rolul din filmul "Mystic River", în 2004. Penn a debutat, de asemenea, ca regizor, în 2007, cu drama "Into the Wild", foarte apreciată de critici. Starul hollywoodian a câştigat un al doilea premiu Oscar din carieră, în 2009, pentru interpretarea memorabilă a politicianului Harvey Milk, care a militat pentru drepturile homosexualilor, din filmul "Milk - Preţul curajului".

Sean Penn a mai jucat în "Pomul vieţii/ The Tree of Life", de Terrence Malick, şi thrillerul politic "Ţintă legitimă/ Fair Game", o adaptare de Doug Liman a memoriilor scrise de Valerie Plame. Printre cele mai recente filme ale sale se numără "Elita gangsterilor/ Gangster Squad"(2013) şi "The Gunman. Pe viaţă şi pe moarte/ The Gunman" (2015).

Sean Penn s-a implicat în numeroase acţiuni umanitare şi cauze sociale, sprijinind eforturile de reconstrucţie a oraşului New Orleans, devastat de uraganul Katrina în 2005, şi taberele de refugiaţi din Haiti, după devastatorul seism din ianuarie 2010.

Starul american este renumit, de asemenea, pentru simpatia manifestată faţă de o serie de lideri politici controversaţi, precum Evo Morales, Hugo Chavez şi Fidel Castro.

Sursa