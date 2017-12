Se schimbă vremea. Prognoza meteo pentru joi, vineri și sâmbătă

Dacă joi și vineri temperaturile vor continua să rămână mult mai ridicate decât în mod normal în această perioadă, sâmbătă acestea scad simțitor. De asemenea, vom avea parte de precipitații - preponderent sub formă de ploaie sau lapoviță și ninsoare.

VREMEA JOI

Vremea ramane în continuare cu mult mai caldã decât normalul finalului de decembrie. Maximele la amiaza vor fi cuprinse, în general, între 7 şi 14 grade. Cerul va fi temporar noros şi va ploua în jumãtatea vesticã a ţãrii şi izolat în rest. La munte, precipitaţiile, spuneam, se transforma treptat şi in lapoviţã şi ninsoare. În special acum, in prima parte a zilei, în zonele joase, avem, desigur, ceaţă, conform REALITATEA TV.

In Bucuresti continua sa fie mult mai cald decât normalul momentului (pornim in zi cu zero - doua grade, iar la amiaza asteptam iar 13, 14 grade). Dar cerul se va înnora treptat si presiunea atmosferica va scãdea -de la o valoare deja mai micã decât cea normalã.

Și la munte cerul se înnoreaza treptat şi temporar cad precipitaţii, pentru inceput în masivele vestice şi sud-vestice apoi şi în restul zonei montane. Acestea vin in general sub formã de ploaie, însã în zona înaltã vor fi şi sub formã de lapoviţã şi ninsoare. Punctiform, se creaza condiţii de polei, deci mare grija cum circulati -si patru roti, dar si pe doua picioare- iar cu precãdere în grupa vesticã a Carpaţilor Meridionali se vor acumula cantitãţi de precipitatii ce vor depãşi 10...15 l/mp. Conform avertizarii meteo, vântul sufla intens, cu viteze la rafalã de peste 80 km/h, iar pe crestele cele mai înalte ale Carpaţilor Meridionali, chiar mai tare -peste 90...100 km/h, spulberând puternic zãpada preexistentã. Temperaturile insa se menţin mai ridicate decat media climatologic specificã perioadei.

VREMEA VINERI

Vineri va fi tot mai cald decât normal, deși temperaturile scad, cu precădere în vestul țării. Maximele vor fi cuprinse între 3 și 13 grade, cu cele mai ridicate valori in sud-est si cele mai scazute in vest, centru si nord. Va fi înnorat și va ploua în estul și de sud-estul tarii, iar spre seara, izolat, ploile se pot transforma și in lapoviță. În interiorul arcului carpatic, local, precipitațiile vor fi mixte, iar la munte, treptat, vor predomina ninsorile. Poleiul nu va lipsi nici el din peisaj, asa ca grija mare cum circulati. Vântul va continua sa sufle intensificări, în special, în zona montană.

In Bucuresti vom avea vreme mai caldă decât în mod obișnuit la această dată, cu toate ca si aici maxima scade ușor față de azi (10-11 grade la amiaza). In schimb minima, temperatura din zori, va fi chiar mai ridicata decat in zilele anterioare (5/7 grade Celsius). Schimbarea deranjanta insa, va fi lipsa soarelui -cerul va fi mai mult innorat și va ploua slab.

VREMEA SÂMBĂTĂ

Sambata, maximele continua sa scada, in special în sud și est, dar astfel ajung în toata tara in jurul mediilor climatologic specifice acestei date din an -intre intre 1-2 grade in depresiuni și 7-8 grade in Oltenia si Dobrogea, in conditii de cer variabil, cu înnorări și temporar precipitații slabe sub formă de ploaie, trecător lapoviță, pe arii restrânse, în special în regiunile centrale și sud-estice.

In Bucuresti vom avea cer variabil, cu înnorãri peste zi şi, mai ales dimineaţa, precipitaţii slabe, trecatoare, sub formã de ploaie, posibil si lapoviţã. Vântul va sufla slab şi moderat. Maxima scade destul de brutal fata de ziua anterioara -nu mai mult de 4...5 grade Celsius la amiaza.