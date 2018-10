Se schimbă regulile la contractul de închiriere. Ce trebuie să știe proprietarii

Fiscul a pus de curând în dezbatere o nouă procedură de înregistrare a contractelor de închiriere la organele fiscale, care va permite inclusiv înregistrarea online a acestora. Potrivit proiectului pus recent în dezbatere, nu va fi necesară dovedirea fiscalizării veniturilor respective, cererile de înregistrare putându-se face în baza unor copii simple ale contractelor.

Proiectul de ordin ANAF pentru aprobarea Procedurii de înregistrare a contractelor de locaţiune, precum şi a modelului şi conţinutului formularului"Cerere de înregistrare a contractelor de locaţiune" a fost pus de curând în dezbatere de ANAF și urmează să intre în vigoare după ce este aprobat și publicat în Monitorul Oficial. Noua procedură va da posibilitatea celor care închiriază să înregistreze contractele inclusiv online, nefiind necesar să aducă dovada fiscalizării respectivelor venituri, scrie avocatnet.ro.

De ceva vreme deja, obligația de a înregistra contractele de închiriere a fost scoasă din legislația fiscală, prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 18/2018. Totuși, locatorii și locatarii deopotrivă se găsesc adesea în situația în care au nevoie, în scopuri care nu au legătură cu domeniul fiscal, ca documentul să fie înregistrat la Fisc.



Pentru locator, adică cel care închiriază, contractul sub semnătură privată (neautentificat la notar) înregistrat la Fisc este titlu executoriu, potrivit Codului civil. Locatarul are uneori nevoie ca locatorul să înregistreze contractul la Fisc pentru că altfel nu are cum beneficia de anumite subvenții de chirie. Desigur, dacă se face contractul la notar, atunci nu se mai pun toate aceste probleme.



Prin urmare, reglementarea actuală a înregistrării contractelor la Fisc (Ordinul ANAF nr. 1985/2012), nemaifiind în linie cu prevederile din legislația fiscală modificată anul acesta, trebuie să fie înlocuită prin proiectul de ordin pus acum în dezbatere la ANAF.