Se schimbă Guvernul. PSD vine cu trei noi propuneri de miniștri

Viorica Dancila, conferinta nainte de CEx

FOTO: Inquam Photos / Octav Ganea

PSD vine cu trei noi propuneri de miniștri pentru Guvernul Dăncilă. Numele sunt decise chiar acum în cadrul ședinței de Comitet Executiv.

Comitetul Executiv al PSD va stabili în şedinţa de marţi care sunt cele trei nominalizări pentru funcţiile de miniştri ai Justiţiei, Fondurilor Europene şi Românilor de pretutindeni, a anunţat preşedintele interimar al PSD, Viorica Dăncilă.

Viorica Dăncilă a explicat că va cere membrilor CEx să facă nominalizări, după care se va vota.

''Vom intra cu propuneri de miniştri, pentru că săptămâna viitoare se termină interimatul pentru cele trei ministere. Săptămâna aceasta trebuie să trimitem către Cotroceni propunerile pentru aceste trei portofolii. În această după-amiază, în cadrul Comitetului Executiv Naţional, am să cer colegilor mei să vină cu propuneri. Aceste propuneri vor fi votate în CEx. Majoritatea va decide'', a spus Viorica Dăncilă, la finalul şedinţei Biroului Permanent Naţional al PSD.

Dăncilă a adăugat că, după stabilirea propunerilor, îl va suna pe preşedintele Klaus Iohannis.

''În momentul în care am să văd care vor fi propunerile, îl voi suna pe domnul preşedinte Iohannis, aşa cum am făcut de fiecare dată. Aşa este corect instituţional şi vreau să fiu un om corect. Legat de îmbunătăţirea relaţiilor cu domnul preşedinte, eu am avut întotdeauna deschidere către echilibru şi consens. Dar pentru a avea vreun dialog trebuie ca acest lucru să fie dorit din ambele părţi. Cred că instituţional pentru România trebuie să existe dialog, chiar dacă sunt opinii divergente'', a precizat Viorica Dăncilă.

Preşedintele interimar al PSD a explicat că în CEx al PSD este nevoie şi de o nominalizare pentru funcţia de vice-premier, post care va rămâne vacant prin plecarea lui Viorel Ştefan la Curtea de Conturi Europeană.