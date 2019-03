Se rupe coaliția? Florin Iordache, atacuri la Tudorel Toader

Iordache a spus că sunt mai multe aspecte „de criticat” în OUG 7, precum prevederile referitoare la separarea carierelor. PSD-istul i-a mai reproșat lui Tudorel Toader că în loc să vină în Parlament la dezbaterile pe legile justiției, a trimis-o mereu pe secretarul de stat Mariana Moț.

Vicepreședintele Camerei Deputaților, Florin Iordache, i-a adus marți, ministrului Justiției, Tudorel Toader, prezent în plenul Camerei Deputaților, o serie întreagă de critici.

De asemenea, Iordache a spus că în numele PSD îi cere lui Toader să răspundă la o serie de întrebări, precum care sunt argumentele pentru transformarea in directie a sectiei speciale pentru investigarea infractiunilor din justitie.

„Cred ca ati facut o greseala ca ati abrogat azi art. 57. O sa ne trezim, dle ministru, exact ca in cazul DNA, ca in perioada urmatoare sa ne trezim cu perpetuarea astfel incat functiile sa nu fie ocupate”, a spus Iordache.

„Dle ministru, inainte de a da lectii la TV, ar fi mai bine daca ati dezamorsa aceasta criza artificiala din justitie”, i-a mai spus Iordache lui Toader.

„Am luat voturi sa fim la putere sa ne indeplinim ce am promis, o justitie in slujba cetateanului, sa nu mai fie abuzuri dle ministru, avem o decizie si am stabilit de peste doua luni cu privire la articolele constitutionale din codurile penale. Aveti obligatia sa ne spuneti azi si acum cand veti da ordonanta”, a adăugat Iordache.

Social-democratul a mai spus că nu este adevărat ca tot ce s-a facut rau la legile justitiei s-a realizat in Parlament.

Iordache i-a mai cerut lui Toader sa o ia de exemplu pe Viorica Dancila in ceea ce priveste consultarile.