Se ridică cortina la TIFF 2017

Începe cea de-a 16-a ediție a Festivalului Internațional de Film Trasilvania. Până pe 11 iunie, Clujul va găzdui sute de proiecții și evenimente speciale, concerte, expoziții, dezbateri și lansări la care vor fi prezenți invitați de marcă din lumea filmului și nu numai.

Două dezbateri pe tema ,,Film și politică’’ vor aduce la Cluj personalități de pe scena publică și politică. Duminică, 4 iunie, de la ora 15:30, la Cinema Florin Piersic va rula documentarul Politica, manual de întrebuințare/ Politica, Manual de Instrucciones (r. Fernando León de Aranoa). La dezbaterea de după proiecție vor participa sociologul Vasile Dâncu, analistul Sorin Ioniță - expert în politici publice și dezvoltare locală (Expert Forum), Dan Mașca - inițiatorul modificării legislative privind reducerea numărului de semnături necesare pentru înființarea unui partid și membru fondator al Partidului Oamenilor Liberi (POL), politologul și activistul Claudiu Crăciun, unul dintre inițiatorii platformei civico-politice Demos, Tudor Pop - deputat USR, Mihai Goțiu, senator USR, Elek Levente, președintele USR Cluj, și realizatorul radio și TV Andrei Gheorghe.

La dezbaterea care va urma după proiecția aceluiași film, miercuri, 7 iunie, ora 15:00, la Casa de Cultură a Studenților, vor fi prezenți fostul premier Dacian Cioloș și Vlad Voiculescu, ministru al Sănătății în cadrul aceluiași Guvern, în dialog cu jurnalistul Mihnea Măruță despre temele principale ale filmului și despre nevoia de a reface legătura între aspirațiile cetățenilor și ale societății cu expresia leadership-ului politic și executiv în societățile occidentale și liberale.

Un eveniment care pune în discuție, indirect, și politicile agricole din România, este proiecția documentarului Varză, cartofi și alți demoni (r. Șerban Georgescu), marți, 6 iunie, de la 21.45, în Arkhai Sculpture Park, de la Vlaha. Filmulexpune cu umor și absurdul de rigoare paradoxurile din viața producătorilor agricoli locali. Un sat, 1.000 de tractoare, 100.000 de tone de varză şi cartofi, care nu se vând şi, până la urmă, trebuie distruse. Ce-i de făcut?

Pe 7 iunie, Ziua Maghiară aduce la Cluj opt noi producții de succes ale cinematografiei maghiare, prezentate pentru prima dată în România. Despre trup și suflet/ On Body and Soul/ A teströl és a lélekröl (r. Ildikó Enyedi), câștigătorul Ursului de Aur la Berlinale 2017, va fi proiectat în prezența actorilor Alexandra Borbély și Ervin Nagy și a producătorului Andras Muhi. Regizorul Szabolcs Hajdu (Bibliotheque Pascal) și actrița Orsolya Török-Illyés vor fi prezenți la proiecția Nu vă dați jos pantofii/It’s Not the Time of My Life/ Ernelláék Farkaséknál, câștigătorul Globului de Cristal la Karlovy Vary. Ajung la Cluj, printre altele, și documentarul Exod de suflete/ Soul Exodus (r. Csaba Bereczki), premiat la Hungarian Film Awards 2017, și scurtmetrajul premiat cu Oscar în 2017, Toată lumea/ Sing/ Mindenki, în regia lui Kristóf Deák. Ziua Maghiară se va încheia cu un concert Moonfellas, în curtea Muzeului de Artă, de la 21:30.

În Ziua HBO, pe 8 iunie, publicul va putea urmări primul episod din sezonul al doilea al serialului românesc Umbre, în prezența regizorului Bogdan Mirică, a actorilor Șerban Pavlu, Maria Obretin, Andreea Vasile și a altor membri ai echipei. Andrei Dăscălescu (Premiul de debut la TIFF 2009) revine cu Planeta Petrila, documentarul despre salvarea exploatării miniere recent închise, iar în Eu sunt Hercule (r. Marius Iacob), publicul va vedea ce a rămas din stațiunea în care, cu secole în urmă, regi și regine își odihneau trupul în apele vindecătoare. Vor mai rula în Ziua HBO documentarul Mitul Slenderman: un caz terifiant/ Beware of Slenderman (r. Irene Taylor Brodsky) și docu-ficțiunea Houston, We Have a Problem! (r. Ziga Virc).

Ziua Mondială a Mediului va fi marcată anul acesta prin două proiecții speciale în EcoTIFF. Pe 5 iunie vor rula documentarele Mulțumesc pentru ploaie/ Thank You for the Rain (r. Julia Dahr), despre modul în care schimbările climatice afectează viețile oamenilor, și Fukushima – viața merge mai departe/ Half Life in Fukushima (r. Mark Olexa, Francesca Scalisi), povestea unui fermier rămas să trăiască pe pământul strămoșilor lui, în ciuda dezastrului nuclear din 2011.