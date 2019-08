Se reiau cercetările la ,,casa groazei''. Dincă a fost audiat toată noaptea la DIICOT

După câteva zile în care perchezițiile la Casa Groazei din Caracal au fost sistate, DIICOT reia astăzi, în prezența principalului suspect de crimă, cercetările la fața locului. Potrivit unor surse, Gheorghe Dincă a fost scos din Arestul Central sub escorta Poliției și este acum în drum spre Caracal

Tot astăzi, Dincă va fi supus testului poligraf.

"Da, urmează să fie testat cu aparatul poligraf, avem și consimțământul dat de inculpat în acest sens”, a anunțat Felix Bănilă pe 31 iulie.

Gheorghe Dincă, principalul suspect în cazul crimelor din Caracal, a fost dus, joi, timp de o oră și jumătate, la sediul Institutului Național de Medicină Legală.

Surse judiciare au declarat pentru Mediafax că Gheorghe Dincă a fost verificat medical de către angajații Institutului Național de Medicină Legală, urmând ca expertiza psihiatrică să fie făcută săptămâna viitoare.

Referitor la testarea cu detectorul de minciuni, Tudorel Butoi, omul care a introdus in Romania, in premiera, sistemul poligraf in 1977, a vorbit amplu pentru realitatea.net, inainte ca Gheorghe Dinca, suspectul in cazul crimelor de la Caracal, sa fie supus detectorului de minciuni. Tudorel Butoi a facut mai multe dezvaluiri pentru site-ul Realitatea.

Printre altele, a spus ca este gresita folosirea acestei proceduri in actualul stadiu al anchetei,fiindca pe parcursul anchetei suspectul "se incarca emotional", iar rezultatele nu mai sunt cele dorite. Mai mult, parintele poligrafului in Romania a precizat, fara echivoc, ca un psihopat poate insela cu usurinta detectorul de minciuni.