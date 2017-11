Se poate face stop cardiac după o partidă de sex? Răspunsul şocant dat de specialişti

Un mic procentaj de stop cardiac este asociat cu activitatea sexuală, iar şansele de supravieţuire în aceste cazuri sunt mici, conform unui studiu publicat în Journal of the American College of Cardiology.

Deşi aceste stopuri cardiace au fost evenimente care au avut loc în prezenţa partenerului, măsurile de resuscitare au avut loc în doar o treime dintre cazuri, scrie Medical Express.

Stopul cardiac are loc atunci când inima încetează brusc să mai bată şi se întâmplă de obicei fără vreun avertisment. Dacă nu este tratat imediat poate duce la moarte, un eveniment care are loc de aproximativ 350.000 ori pe an doar în Statele Unite.

Se cunoaştea faptul că pot exista probleme în urma activităţii sexuale, mai ales la persoanele predispuse, precum cele supraponderale sau cu probleme de inimă. Cercetătorii au dorit să vadă, cu ajutorul noului studiu, dacă sexul poate fi un punct declanşator pentru fatala condiţie în populaţia generală.

Astfel, cercetătorii americani au analizat o bază de date a Oregon SUDS (Oregon Sudden Unexpected Death Study), care include şi decesele subite rezultate în urma stopului cardiac din timpul sau după o oră de la raportul sexual.

În total, cercetătorii au identificat 4.557 cazuri de stopuri cardiace. Dintre acestea, doar 34 (0,7%) au apărut din cauza activităţii sexuale. Cel mai mare număr dintre aceştia este de bărbaţi afro-americani aflaţi la vârsta a doua, care au o istorie a bolilor cardiovasculare.

"Deşi stopul cardiac din timpul activităţii sexuale a fost în prezenţa partenerului, doar unul din trei pacienţi au avut resuscitare imediată”, a precizat Sumeet Chugh, autorul studiului şi director la Cedars-Sinai Heart Institute. „Aceste descoperiri subliniază importanţa eforturilor continue de a educa publicul la importanţa măsurilor de resuscitare la faţa locului, indiferent de circumstanţe".

