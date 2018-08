Se îngroașă gluma pentru Dragnea, lovitura poate veni din Anglia

Scandalul provocat de Liviu Dragnea, care a implicat în scenariul "tentativei de asasinat" numele unei renumite rețele hoteliere internaționale îl poate costa scump pe liderul PSD. Realitatea TV a dezvăluit, pe surse, că șefii grupului hotelier iîi cer lui Dragnea fie să-și ceară scuze, fie să ofere informațiii concrete, iar pentru asta ar fi contactat o firmă de avocatură din Marea Britanie. Portalul ziare.com dezvăluie faptul că alegerea nu este deloc întâmplătoare și poate avea efecte devastatoare pentru Liviu Dragnea.

Potrivit jurnalistului Marius Comper, este crucial faptul ca lanțul hotelier Hilton a ales o firma de avocatura din Londra. "Elementul cheie este legislația din Anglia privind defăimarea. Conform legii de aici, când cineva te dă in judecată pentru că ai făcut o declarație defăimătoare, trebuie să demonstrezi tu în instanta că ai spus ceva adevărat, lucru care aduce costuri legale foarte mari și o probabilitate sporita de a pierde procesul," a declarat Comper pentru ziare.com

Sursa citată precizează că tocmai acesta este motivul pentru care multe companii si oameni bogați din întreaga lume deschid procese de defaimare în instanțele englezești, chiar dacă actul defăimător nu a avut loc în Anglia.

Practic, în cazul Dragnea vs. Hilton, tot ce contează este că afirmațiile sale au afectat reputația unei companii care activează în Anglia. "Dat fiind faptul că afirmația lui Dragnea că cei patru presupuși criminali plătiți care ar fi fost cazați la Hotel Hilton din București - n.r.), a fost reprodusa in toata presa internationala, nu va fi greu grupului hotelier să susțină că reputația sa a fost afectată în toată lumea, nu doar in România," a mai afirmat Comper.