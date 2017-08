Se comporta ciudat în autogară, i-au verificat bagajul. Ce au găsit polițiștii în valiză. Halucinant

Un cetatean chinez, de aproximativ 50 de ani, a fost interpelat de un politist intr-o autogara si, in urma unei perchezitii, a gasit in bagaje doua... brate umane.

Autoritatile au facut macabra descoperire inainte ca barbatul sa urce intr-un autocar care urma sa plece din Duyum, un mic oras din Guizhou, China.

Dupa ce a fost oprit de politie, fiind suspect de crima, barbatul a declarat ca bratele ii apartin fratelui sau, care a suferit o amputare dupa ce s-a electrocutat. Fratele lui a fost cel care l-a rugat sa ii transporte bratele pana in satul lor natal, pentru a le pastra pana in momentul in care va muri, ca sa fie incinerate alaturi de restul corpului.

Politia l-a eliberat intr-un final pe barbat, dupa ce au verificat daca informatiile sunt adevarate. Însa, nu i-au lasat si bratele, ci i-au explicat barbatului ca va trebui sa gaseasca o alta modalitatea de a le duce in satul natal.