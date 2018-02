Se cere demisia lui Tudorel Toader după înfrângerea de la CSM

Toader, singurul care a votat favorabil raportul prin care cere revocarea șefei DNA

Consiliul Superior al Magistraturii a dat aviz negativ cererii ministrului Justiției, Tudorel Toader, de revocare din funcție a procurorului șef al DNA, Laura Codruța Kovesi.

Purtătorul de cuvânt al PNL, Ionel Danca, solicită demisia ministrului Justiției, după această înfrângere din plenul CSM.

"Dupa avizul negativ dat de CSM propunerii de revocare a procurorului sef al DNA, Tudorel Toader trebuie sa-si dea demisia daca mai are o urma de onoare. Nici in fata CSM, Tudorel Toader nu a prezentat niciun motiv temeinic care sa impuna revocarea conducerii DNA. Dimpotriva, cu fiecare interventie publica se afunda tot mai mult in mocirla acuzatiilor lipsite de probe la adresa procurorului sef al DNA. A ales sa fie in continuare de partea infractorilor. Asa nu mai poate continua mandatul de ministru al Justitiei. Trebuie sa plece imediat din functie!", susține Ionel Danca.