Se caută soție la Jandarmerie. Cum arată anunțul postat online?

Jandarmerie

Anunţ demn de un site de matrimoniale postat de Jandarmeria Capitalei pe Facebook.

În încercarea de a lăuda un coleg care a fost garda de corp a unui laureat al Premiului Nobel, reprezentanţii instituţiei l-au descris într-un mod în care pare să îi caute o parteneră.

"Sebi e genul de om după care se dau în vânt femeile şi bărbaţii, deopotrivă, dar în moduri diferite. Pentru bărbaţi, e genul de prieten cu care poţi organiza o tabără de supravieţuire în junglă, timp de câteva luni de zile. Pentru femei, ştim că imaginile sunt grăitoare. E calm, rafinat, politicos... Unde mai pui că are un corp perfect tonifiat, de zici că a luat creditul „Prima casă” şi l-a investit într-o sală de forţă cu program permanent." În acelaşi mesaj, jandarmeria ţine să accentueze că locotenent colonelul este necăsătorit. Reacţiile nu au întârziat să apară. Unul dintre internauţi a comentat: "Am crezut că am dat peste un site de matrimoniale."